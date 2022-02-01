Benfica x Gil Vicente: saiba onde assistir, horário e escalações do jogo pela Primeira Liga

Após ser derrotado na final da Taça da Liga para o Sporting, o Benfica volta as atenções para o Campeonato Português e encara o Gil Vicente nesta quarta-feira, às 16h (horário de Brasília). Os Encarnados ocupam a 3ª colocação na classificação e estão a 12 pontos do Porto.SEM REFORÇOS- A nossa preocupação é com o que se passa aqui. Não chegou ninguém, mas acredito que os que continuem possuem qualidade suficiente para irmos até o fim. O jogo contra o Gil Vicente será difícil, pois eles não sofrem muitos gols e têm uma dinâmica ofensiva interessante - apontou Nélson Veríssimo, técnico interino do Benfica.