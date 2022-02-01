Benfica x Gil Vicente: saiba onde assistir, horário e escalações do jogo pela Primeira Liga

Após ser derrotado na final da Taça da Liga para o Sporting, o Benfica volta as atenções para o Campeonato Português e encara o Gil Vicente nesta quarta-feira, às 16h (horário de Brasília). Os Encarnados ocupam a 3ª colocação na classificação e estão a 12 pontos do Porto.SEM REFORÇOS- A nossa preocupação é com o que se passa aqui. Não chegou ninguém, mas acredito que os que continuem possuem qualidade suficiente para irmos até o fim. O jogo contra o Gil Vicente será difícil, pois eles não sofrem muitos gols e têm uma dinâmica ofensiva interessante - apontou Nélson Veríssimo, técnico interino do Benfica.
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MOMENTO IRREGULARDos últimos quatro jogos disputados pelo Benfica, as Águias sofreram uma dura derrota para o Porto na estreia de Nélson Veríssimo e tropeçaram diante do Moreirense. O clube da Luz vive uma fase irregular desde que era comandado por Jorge Jesus e está distante da briga por título.
FICHA TÉCNICA:Benfica x Gil Vicente
Data e horário: 2/2/2022, às 16h (de Brasília)Local: Estádio da Luz, em Lisboa (POR)Onde assistir: Star+
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:BENFICA (Técnico: Nélson Veríssimo)Vlachodimos; Lazaro, Morato, Vertonghen e Grimaldo; Meite, Weigl e João Mario; Yaremchuk, Everton e Gonçalves
Desfalques: Rodrigo Pinho e Lucas Veríssimo (machucados). Nicolás Otamendi e Darwin Núñez (Eliminatórias da Conmebol)
GIL VICENTE (Técnico: Ricardo Soares)Frelih; Carlos, Silva, Fernandes e Talocha; Carvalho, Pedrinho e Fujimoto; Leautey, Navarro e Lino
Desfalques: João Afonso e Murilo de Souza (machucados)