Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Benfica x Gil Vicente: saiba onde assistir, horário e escalações do jogo pela Primeira Liga
futebol

Benfica x Gil Vicente: saiba onde assistir, horário e escalações do jogo pela Primeira Liga

Encarnados voltam a jogar pelo Campeonato Português após derrota na final da Taça da Liga para o Sporting. Benfica ocupa a 3ª colocação na classificação...

Publicado em 01 de Fevereiro de 2022 às 13:43

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

01 fev 2022 às 13:43
Após ser derrotado na final da Taça da Liga para o Sporting, o Benfica volta as atenções para o Campeonato Português e encara o Gil Vicente nesta quarta-feira, às 16h (horário de Brasília). Os Encarnados ocupam a 3ª colocação na classificação e estão a 12 pontos do Porto.SEM REFORÇOS- A nossa preocupação é com o que se passa aqui. Não chegou ninguém, mas acredito que os que continuem possuem qualidade suficiente para irmos até o fim. O jogo contra o Gil Vicente será difícil, pois eles não sofrem muitos gols e têm uma dinâmica ofensiva interessante - apontou Nélson Veríssimo, técnico interino do Benfica.
> Veja a tabela da Primeira Liga
MOMENTO IRREGULARDos últimos quatro jogos disputados pelo Benfica, as Águias sofreram uma dura derrota para o Porto na estreia de Nélson Veríssimo e tropeçaram diante do Moreirense. O clube da Luz vive uma fase irregular desde que era comandado por Jorge Jesus e está distante da briga por título.
FICHA TÉCNICA:Benfica x Gil Vicente
Data e horário: 2/2/2022, às 16h (de Brasília)Local: Estádio da Luz, em Lisboa (POR)Onde assistir: Star+
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:BENFICA (Técnico: Nélson Veríssimo)Vlachodimos; Lazaro, Morato, Vertonghen e Grimaldo; Meite, Weigl e João Mario; Yaremchuk, Everton e Gonçalves
Desfalques: Rodrigo Pinho e Lucas Veríssimo (machucados). Nicolás Otamendi e Darwin Núñez (Eliminatórias da Conmebol)
GIL VICENTE (Técnico: Ricardo Soares)Frelih; Carlos, Silva, Fernandes e Talocha; Carvalho, Pedrinho e Fujimoto; Leautey, Navarro e Lino
Desfalques: João Afonso e Murilo de Souza (machucados)
Crédito: BenficabuscaserecuperarnoCampeonatoPortuguês(Foto:PEDROROCHA/AFP

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Crises externas elevam riscos para países dependentes do comércio
Guerra, tarifas e crédito público: Brasil reage ao choque externo ou só evita perdas?
Fernanda Queiroz, apresentadora da CBN
Rádio CBN Vitória celebra 30 anos de história com campanha multiplataforma
Vídeo mostra homem agarrado ao teto de viatura da PM em Vila Velha
Vídeo mostra homem agarrado ao teto de viatura da PM em Vila Velha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados