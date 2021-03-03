Benfica x Estoril: prováveis escalações da semifinal

Com um pé na final da Taça de Portugal, o Benfica joga a volta em casa contra o Estoril podendo perder por até um gol de diferença para se classificar. A equipe de Jorge Jesus, que venceu o primeiro jogo por 3 a 1, entrará em campo às 17h15 (de Brasília).

Antes da partida, Jorge Jesus, comandante do Benfica, falou sobre uma possível chegada à final da competição.- Chegar à final é um dos grandes objetivos da época. Falta um jogo para chegar à final. É verdade que estamos em vantagem, mas temos de respeitar sempre o adversário. O Estoril é uma equipe bem organizada, tem qualidade técnica em ataque posicional e pode nos criar alguns problemas, tal como criou na Amoreira. Já conhecemos melhor o Estoril, eles também já nos conhecem melhor, portanto, estamos preparados para sairmos vencedores na eliminatória. O passaporte para a final é aquilo que todos nós queremos.