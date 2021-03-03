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futebol

Benfica x Estoril: prováveis escalações da semifinal

Equipe de Jorge Jesus venceu a ida da Taça de Portugal por 3 a 1 e pode perder por um gol de diferença para se classificar para a final...

Publicado em 03 de Março de 2021 às 17:00

LanceNet

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Publicado em 

03 mar 2021 às 17:00
Crédito: Reprodução / Twitter Benfica
Com um pé na final da Taça de Portugal, o Benfica joga a volta em casa contra o Estoril podendo perder por até um gol de diferença para se classificar. A equipe de Jorge Jesus, que venceu o primeiro jogo por 3 a 1, entrará em campo às 17h15 (de Brasília).
Antes da partida, Jorge Jesus, comandante do Benfica, falou sobre uma possível chegada à final da competição.- Chegar à final é um dos grandes objetivos da época. Falta um jogo para chegar à final. É verdade que estamos em vantagem, mas temos de respeitar sempre o adversário. O Estoril é uma equipe bem organizada, tem qualidade técnica em ataque posicional e pode nos criar alguns problemas, tal como criou na Amoreira. Já conhecemos melhor o Estoril, eles também já nos conhecem melhor, portanto, estamos preparados para sairmos vencedores na eliminatória. O passaporte para a final é aquilo que todos nós queremos.
FICHA TÉCNICABenfica x EstorilData e horário: 04/03/2021, às 17h15 (de Brasília)​Local: Estádio da Luz (Lisboa, POR)Onde assistir: Sem transmissão
PROVÁVEIS ESCALAÇÕESBenfica (Treinador: Jorge Jesus)Leite; Gonçalves, Veríssimo, Jardel, Grimaldo; Pedrinho, Pizzi, Pires, Éverton; Seferovic, Rafa Silva
Estoril (Treinador: Bruno Baltazar)Figueira; Soria, Basto, Gomes, Joaozinho; Crespo, Gamboa, Rosier; Vidigal, Yakubu, Harramiz

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