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Benfica x Arsenal, Brasil x Argentina feminino e mais! Saiba onde assistir aos jogos de quinta-feira

16 avos da Europa League começam com alguns jogos disputados e grandes equipes favoritas ao título já se enfrentam no início do mata-mata...
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Publicado em 

18 fev 2021 às 03:00

Publicado em 18 de Fevereiro de 2021 às 03:00

Crédito: CATHERINE IVILL / POOL / AFP
O futebol da quinta-feira está quase todo reservado para a Europa durante o dia, isso porque dos nove jogos com transmissões, sete são da Europa League, como os grandes duelos entre Real Sociedad x Manchester United, Wolfsberger x Tottenham e Estrela Vermelha x Milan todos às 14h55.
>Simule as rodadas finais do Brasileirão e veja como acaba o campeonato
Às 17h, mais jogos pelos 16 avos da Liga Europa, Benfica e Arsenal se enfrentam em jogo que tem tudo para ser o melhor desta fase do torneio. Lille x Ajax também fazem jogo de destaque no mesmo horário.Saindo do continente europeu, a Copa Verde tem o jogo entre Remo x Manaus às 16h. Pela She Believes Cup, Brasil e Argentina fazem clássico quente do futebol feminino às 18h.Confira abaixo os principais confrontos do dia e a programação de transmissão:
EUROPA LEAGUEReal Sociedad x Manchester United - 14h55Transmissão: Fox Sports
Wolfsberger x Tottenham - 14h55​Transmissão: ESPN Brasil
Estrela Vermelha x Milan - 14h55​Transmissão: ESPN
Braga x Roma - 14h55​Transmissão: ESPN 2
Benfica x Arsenal - 17h​Transmissão: Fox Sports
Granada x Napoli - 17h​Transmissão: ESPN Brasil
Lille x Ajax - 17h​Transmissão: ESPN
COPA VERDERemo x Manaus - 16hTransmissão: TV Brasil
SHE BELIEVES CUPBrasil x Argentina - 18hTransmissão: SporTV

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