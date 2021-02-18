Benfica x Arsenal, Brasil x Argentina feminino e mais! Saiba onde assistir aos jogos de quinta-feira

O futebol da quinta-feira está quase todo reservado para a Europa durante o dia, isso porque dos nove jogos com transmissões, sete são da Europa League, como os grandes duelos entre Real Sociedad x Manchester United, Wolfsberger x Tottenham e Estrela Vermelha x Milan todos às 14h55.

Às 17h, mais jogos pelos 16 avos da Liga Europa, Benfica e Arsenal se enfrentam em jogo que tem tudo para ser o melhor desta fase do torneio. Lille x Ajax também fazem jogo de destaque no mesmo horário.Saindo do continente europeu, a Copa Verde tem o jogo entre Remo x Manaus às 16h. Pela She Believes Cup, Brasil e Argentina fazem clássico quente do futebol feminino às 18h.Confira abaixo os principais confrontos do dia e a programação de transmissão: