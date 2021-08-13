Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Benfica x Arouca: saiba onde assistir e as prováveis escalações

Equipe de Jorge Jesus vem embalada após três vitórias consecutivas no início de temporada e espera manter a intensidade na segunda rodada do Campeonato Português...

Publicado em 13 de Agosto de 2021 às 12:22

Crédito: Reprodução / Twitter Benfica
Embalado por três vitórias consecutivas neste início de temporada, o Benfica recebe o Arouca pela segunda rodada do Campeonato Português neste sábado, às 14h (horário de Brasília). A equipe de Jorge Jesus espera conquistar o segundo triunfo na Primeira Liga e brigar, desde o princípio, pelo título.Estabilidade e atenção
- Vivemos de vitórias e quanto mais se ganha, mais estabilidade e confiança há na equipe. É um sinal de que este ano estamos melhores do que quando começamos. Não temos um conhecimento muito profundo sobre o Arouca, mas é um time organizado, rápido nos contra-ataques e com força na bola parada. Mas eles também devem se preocupar com o Benfica - afirmou o Míster.
Vivendo grande fase
Não é só o Benfica que vive grande fase após derrotar o Spartak Moscou nos dois jogos pela Eliminatória da Champions League e vencer o Moreirense no Campeonato Português. Lucas Veríssimo, que marcou gol no último jogo da Primeira Liga, foi convocado pela Seleção Brasileira e espera seguir mostrando o bom futebol que vem apresentando nos Encarnados.
FICHA TÉCNICA:Benfica x Arouca
Data e horário: 14/8/2021, às 14h (de Brasília)Local: Estádio da Luz, em Lisboa (POR)Onde assistir: FOX Sports
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:BENFICA (Técnico: Jorge Jesus)Vlachodimos; Morato, Otamendi e Verissimo; Grimaldo, Weigl, Mario e Gilberto; Pizzi, Silva e Ramos
Desfalques: Vertonghen, André Almeida e Seferovic (machucados). Diogo Gonçalves (suspenso)
AROUCA (Técnico: Armando Evangelista)Braga; Thales, Aloe, Velazquez e Joel; Silva e Moreira; Bukia, Ofori e Nunes; Silva
Desfalques: Antony Santos (machucado)

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados