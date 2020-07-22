Benfica visita o já rebaixado Desportivo Aves e goleia por 4 a 0

Crédito: MIGUEL RIOPA / AFP

Com o título português já definido, o Benfica visitou o Aves nesta terça-feira, pela 33ª rodada da competição, e venceu por 4 a 0 o lanterna do torneio, que já está rebaixado para a segunda divisão portuguesa. Rafa Silva, Pizzi e Gonçalo Ramos, duas vezes, marcaram os gols.

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No primeiro tempo o Benfica teve mais controle de jogo e abriu o placar logo com três minutos. Pizzi fez lindíssimo lançamento, de trás do meio-campo, para Rafa Silva, que ficou cara a cara com o goleiro Dimitar Sheytanov e não desperdiçou a oportunidade.

Na etapa final, o Benfica continuou indo para cima do adversário e marcou o segundo com Pizzi, em cobrança de pênalti. Os dois últimos gols saíram já na parte final do jogo, com o atacante Gonçalo Ramos, de 19 anos, que saiu do banco aos 43 minutos do segundo tempo. Foi a estreia do jovem jogador como profissional.