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futebol

Benfica visita o já rebaixado Desportivo Aves e goleia por 4 a 0

Lisboetas, que já são vice-campeões portugueses, vencem sem grandes dificuldades. Atacante de 19 anos sai do banco no fim e marca duas vezes na estreia como profissional...
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Publicado em 

21 jul 2020 às 22:29

Publicado em 21 de Julho de 2020 às 22:29

Crédito: MIGUEL RIOPA / AFP
Com o título português já definido, o Benfica visitou o Aves nesta terça-feira, pela 33ª rodada da competição, e venceu por 4 a 0 o lanterna do torneio, que já está rebaixado para a segunda divisão portuguesa. Rafa Silva, Pizzi e Gonçalo Ramos, duas vezes, marcaram os gols.
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No primeiro tempo o Benfica teve mais controle de jogo e abriu o placar logo com três minutos. Pizzi fez lindíssimo lançamento, de trás do meio-campo, para Rafa Silva, que ficou cara a cara com o goleiro Dimitar Sheytanov e não desperdiçou a oportunidade.
Na etapa final, o Benfica continuou indo para cima do adversário e marcou o segundo com Pizzi, em cobrança de pênalti. Os dois últimos gols saíram já na parte final do jogo, com o atacante Gonçalo Ramos, de 19 anos, que saiu do banco aos 43 minutos do segundo tempo. Foi a estreia do jovem jogador como profissional.
Na última rodada do Campeonato Português, o Benfica encara o Sporting, em casa, no clássico de Lisboa. O Aves, já rebaixado, encara o Portimonense, que luta para escapar do rebaixamento, fora de casa.

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