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futebol

Benfica visita Marítimo buscando se aproximar do líder Sporting

Equipe de Jorge Jesus ocupa a quarta posição na tabela, sete a menos que o líder Sporting...

Publicado em 29 de Novembro de 2020 às 13:52

LanceNet

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Publicado em 

29 nov 2020 às 13:52
Crédito: Divulgação / Site oficial do Benfica
Fechando a oitava rodada do Campeonato Português, o Benfica enfrenta o Marítimo, nesta segunda-feira, às 16h, no estádio dos Barreiros, no Funchal. A Primeira Liga retorna após duas semanas parada para realização de jogos entre seleções.
No Campeonato Português, Marítimo não vence há quatro rodadas. Foram três derrotas e um empate. O encontro mais recente foi o 2 a 1 sofrido, fora de casa, contra o Famalicão. A equipe quer a vitória em casa para se recuperar na tabela.
CONFIRA A TABELA DO CAMPEONATO PORTUGUÊS
O Benfica soma 15 pontos, foram cinco vitórias e duas derrotas. A equipe de Jorge Jesus ocupa a quarta posição na tabela de classificação. São sete a menos que o líder Sporting.
Vindo de uma classificação tranquila na Taça de Portugal, o Benfica quer uma vitória para colar no líder e disputar a liderança do Português.

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