Benfica vira a chave e se prepara para estrear no Português

Após ser eliminado para o PAOK na eliminatória da Liga dos Campeões, o Benfica se prepara para estrear pelo Campeonato Português. Nesta sexta-feira, o clube treinado por Jorge Jesus jogará em casa contra o Famalicão.FALA, PROFESSOR- Vamos jogar a primeira partida com um adversário que foi a surpresa do campeonato, no qual tivemos sempre dificuldades em ganhar. A equipe está dando os primeiros passos da temporada. Vamos crescer muito, porque tem de ser assim. As indicações que tive hoje no treino são muito boas - disse Jorge Jesus.