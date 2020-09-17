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futebol

Benfica vira a chave e se prepara para estrear no Português

Primeira partida do clube treinado por Jorge Jesus
será nesta sexta-feira, contra o Famalicão...

Publicado em 17 de Setembro de 2020 às 15:48

LanceNet

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Publicado em 

17 set 2020 às 15:48
Crédito: Divulgação/PAOK
Após ser eliminado para o PAOK na eliminatória da Liga dos Campeões, o Benfica se prepara para estrear pelo Campeonato Português. Nesta sexta-feira, o clube treinado por Jorge Jesus jogará em casa contra o Famalicão.FALA, PROFESSOR- Vamos jogar a primeira partida com um adversário que foi a surpresa do campeonato, no qual tivemos sempre dificuldades em ganhar. A equipe está dando os primeiros passos da temporada. Vamos crescer muito, porque tem de ser assim. As indicações que tive hoje no treino são muito boas - disse Jorge Jesus.
CHAVE VIRADAApesar de lamentar a eliminação, Jorge Jesus disse que o time está focado no Campeonato Português. Além disso, o Mister revelou que seu objetivo é conquistar o troféu da competição.
SURPRESAO Benfica não encontrará um adversário fácil pela frente. O Famalicão foi a surpresa do último ano e fez uma ótima temporada. Terminaram em sexto lugar no Campeonato Português e chegou à semifinal da Taça de Portugal.

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