Benfica viaja com forte escolta policial após ataques ao ônibus

Crédito: TIAGO PETINGA / AFP

Pronto para enfrentar o Portimonense fora de casa na quarta-feira, o Benfica viajou nesta terça-feira para a região do Algarve com a segurança reforçada com forte escolta policial para os dois ônibus do clube, segundo o jornal "O Jogo".

Na última semana, após empate em casa com o Tondela, o ônibus do Benfica foi apedrejado na saída do Estádio da Luz quando os jogadores voltavam ao centro de treinamentos em Seixal. Na ocasião, Julian Weigl e Andrija Zivkovic foram feridos por estilhaços dos vidros quebrados.

- Foi tudo tão rápido, que nem sei o que dizer. Sei que não confundo os torcedores que nos fizeram o corredor em Vila do Conde, no ano passado, e aqueles que nos apoiam nos bons e nos maus momentos com este tipo de situação. Não interessa como vivi (esses momentos), interessa que os jogadores estão todos bem e treinaram sem qualquer problema - disse Bruno Lage, na coletiva pré-jogo.