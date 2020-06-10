Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Benfica viaja com forte escolta policial após ataques ao ônibus

Depois de empate contra o Tondela na última rodada, ônibus do clube foi apedrejado na saída do Estádio da Luz. Dois jogadores sofreram ferimentos leves...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

09 jun 2020 às 21:13

Publicado em 09 de Junho de 2020 às 21:13

Crédito: TIAGO PETINGA / AFP
Pronto para enfrentar o Portimonense fora de casa na quarta-feira, o Benfica viajou nesta terça-feira para a região do Algarve com a segurança reforçada com forte escolta policial para os dois ônibus do clube, segundo o jornal "O Jogo".
Na última semana, após empate em casa com o Tondela, o ônibus do Benfica foi apedrejado na saída do Estádio da Luz quando os jogadores voltavam ao centro de treinamentos em Seixal. Na ocasião, Julian Weigl e Andrija Zivkovic foram feridos por estilhaços dos vidros quebrados.
- Foi tudo tão rápido, que nem sei o que dizer. Sei que não confundo os torcedores que nos fizeram o corredor em Vila do Conde, no ano passado, e aqueles que nos apoiam nos bons e nos maus momentos com este tipo de situação. Não interessa como vivi (esses momentos), interessa que os jogadores estão todos bem e treinaram sem qualquer problema - disse Bruno Lage, na coletiva pré-jogo.
O Benfica entra em campo contra o Portimonense nesta quarta-feira, às 15h15 (de Brasília), no Estádio Municipal de Portimão. Os Encarnados estão em segundo na tabela, com os mesmos 60 pontos do líder Porto.E MAIS:Manhã do Mercado: Futuro de Igor Gomes, Dybala quer jogar na Espanha, United em busca de zagueiro...Confira! Estudo aponta os jogadores mais valiosos das grandes ligas da EuropaBayer Leverkusen domina time da quarta divisão e vai à final da Copa da AlemanhaHaaland e Reus voltam a treinar pelo Borussia Dortmund após lesões'Seria imprudente que Suárez jogasse os 90 minutos', diz Setién E MAIS:

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Justiça decreta prisão preventiva de PM que matou mulheres em Cariacica
Imagem de destaque
Marcos Mion acompanha Festa da Penha em gravação no Espírito Santo
Imagem de destaque
Orgulho excessivo: 5 signos mais arrogantes do zodíaco

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados