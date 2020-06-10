Benfica viaja com forte escolta policial após ataques ao ônibus

Pronto para enfrentar o Portimonense fora de casa na quarta-feira, o Benfica viajou nesta terça-feira para a região do Algarve com a segurança reforçada com forte escolta policial para os dois ônibus do clube, segundo o jornal "O Jogo".
Na última semana, após empate em casa com o Tondela, o ônibus do Benfica foi apedrejado na saída do Estádio da Luz quando os jogadores voltavam ao centro de treinamentos em Seixal. Na ocasião, Julian Weigl e Andrija Zivkovic foram feridos por estilhaços dos vidros quebrados.
- Foi tudo tão rápido, que nem sei o que dizer. Sei que não confundo os torcedores que nos fizeram o corredor em Vila do Conde, no ano passado, e aqueles que nos apoiam nos bons e nos maus momentos com este tipo de situação. Não interessa como vivi (esses momentos), interessa que os jogadores estão todos bem e treinaram sem qualquer problema - disse Bruno Lage, na coletiva pré-jogo.
O Benfica entra em campo contra o Portimonense nesta quarta-feira, às 15h15 (de Brasília), no Estádio Municipal de Portimão. Os Encarnados estão em segundo na tabela, com os mesmos 60 pontos do líder Porto.E MAIS:Manhã do Mercado: Futuro de Igor Gomes, Dybala quer jogar na Espanha, United em busca de zagueiro...Confira! Estudo aponta os jogadores mais valiosos das grandes ligas da EuropaBayer Leverkusen domina time da quarta divisão e vai à final da Copa da AlemanhaHaaland e Reus voltam a treinar pelo Borussia Dortmund após lesões'Seria imprudente que Suárez jogasse os 90 minutos', diz Setién E MAIS: