Benfica vence Portimonense e chega à quarta vitória consecutiva

O Benfica venceu a quarta partida consecutiva no Campeonato Português. Nesta terça-feira, a equipe comandada por Jorge Jesus recebeu o Portimonense e conseguiu os três pontos com gols de Darwin Núñez e Rafa Silva. Beto descontou para os visitantes.
Logo aos 13 minutos de jogo, Rafa Silva recebeu na área e apenas tocou para o lado. Darwin Núñez completou para o fundo das redes para abrir o placar.
Apenas 10 minutos depois, Rafa Silva apareceu novamente. O português aproveitou bola sobrada na área para tirar do goleiro e aumentar a vantagem dos Águias.
Nos acréscimos da segunda etapa, o Portimonense colocou fogo na partida. Aos 47 minutos, Beto recebeu de Moufi e diminuiu a vantagem do Benfica. Porém, não foi o suficiente para buscar o resultado.
Com os três pontos conquistados, o Benfica chega aos 27 e engata quatro vitórias consecutivas no Português. O Portimonense segue na lanterna, com apenas oito pontos somados.