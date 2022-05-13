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Benfica vence Paços de Ferreira fora de casa pela última rodada do Campeonato Português

Encarnados fecham a temporada com vitória e garantem vaga no play-off da Champions...

Publicado em 13 de Maio de 2022 às 20:15

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

13 mai 2022 às 20:15
O Benfica bateu nesta sexta, a equipe do Paços de Ferreira, fora de casa pela rodada final do Campeonato Português. O técnico Nelson Veríssimo colocou o time praticamente reserva para a partida, o que não foi problema para os Encarnados que fecharam a temporada vencendo por 2 a 0, com dois tentos de Henrique AraújioOS GOLS DO BENFICAO primeiro gol foi logo aos quatro minutos da etapa inicial: Tiago Gouveia recuperou a bola e serviu Henrique Araújo, que bateu para abrir a conta. O atacante também marcou o segundo gol na marca dos 44´, de cabeça, após cruzamento de Gil Dias.
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ENCARNADOS EM TERCEIROO Benfica fecha o campeonato em 3° lugar com 74 pontos e vai para os play-offs da Champions, na próxima temporada. Já o Paços de Ferreira ficou em 10° com 38.
Crédito: BenficafechaCampeonatoPortuguêscomvitória(Divulgação/Benfica

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