Benfica vence Paços de Ferreira fora de casa pela última rodada do Campeonato Português

O Benfica bateu nesta sexta, a equipe do Paços de Ferreira, fora de casa pela rodada final do Campeonato Português. O técnico Nelson Veríssimo colocou o time praticamente reserva para a partida, o que não foi problema para os Encarnados que fecharam a temporada vencendo por 2 a 0, com dois tentos de Henrique AraújioOS GOLS DO BENFICAO primeiro gol foi logo aos quatro minutos da etapa inicial: Tiago Gouveia recuperou a bola e serviu Henrique Araújo, que bateu para abrir a conta. O atacante também marcou o segundo gol na marca dos 44´, de cabeça, após cruzamento de Gil Dias.