Benfica vence o Vitória de Guimarães e ainda sonha com o título português

O Campeonato Português ainda está aberto. Nesta terça-feira, o Benfica recebeu o Vitória de Guimarães no Estádio da Luz pela 32ª rodada da competição, e venceu por 2 a 0. Com o resultado, o clube ainda mantém viva a esperança de ser campeão, mas depende de tropeços do Porto.
Apesar de ter mais a bola no primeiro tempo, o Benfica viu o time visitante chegar mais ao gol. O clube lisboeta conseguiu abrir o placar aos 37 minutos, com o atacante Chiquinho. Franco Cervi brigou com a marcação, ficou com a bola e entregou para Nuno Tavares na esquerda. Após cruzamento, a bola passou por toda a defesa e sobrou para o camisa 19, que bateu forte.
No segundo tempo, com a vantagem no placar, o Benfica trabalhou mais a bola e conseguiu marcar o gol que fechou o jogo com Seferovic, já nos últimos minutos. Rafa Silva recebeu na direita e cruzou rasteiro para o atacante, que se antecipou à marcação para desviar.
Na próxima rodada, o Benfica encara o lanterna Aves, que já está rebaixado. No entanto, o clube benfiquista pode entrar em campo com o campeonato já decidido. O Porto entra em campo pela 32ª rodada ainda nesta quarta-feira, e, caso vença o Sporting, será campeão.