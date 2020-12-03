Benfica vence Leche e garante a classificação na Liga Europa

Nesta quinta-feira, o Benfica goleou o Lech por 4 a 0, em casa, e garantiu a classificação para próxima fase da Liga Europa. Pizzi, em grande atuação, Darwin Núñez, Weigel e Rafa Silva marcaram os gols da vitória.
Com o resultado, o Benfica chegou aos 11 pontos no Grupo D da Liga Europa, divide a liderança com o Rangers, e assegurou a classificação para próxima fase. A equipe de Jorge Jesus ainda cumpre tabela na próxima quinta-feira, diante do Standard Liège, fora de casa.
CONFIRA A TABELA DA LIGA EUROPA
O JOGO O Benfica iniciou a partida com pleno domínio e buscava o ataque a todo momento. O Lech se fechou atrás e abdicou do ataque. Apesar de criar algumas chances a equipe de Jorge Jesus teve dificuldade para marcar. Apenas aos 36, após cruzamento de Pizzi, Vertonghen subiu e abriu o placar de cabeça.
Na volta do intervalo, a postura das equipe s não mudou e, com certa facilidade, o Benfica resolveu a partida. Logo aos 14 minutos, Darwin Núñez recebeu uma bola enfiada de Pizzi e tirou do goleiro do time polonês para fazer 2 a 0 Benfica. Pizzi fazia grande partida. No minuto seguinte, aos 15, Pizzi tocou para Rafa Silva, que tirou do goleiro e, de pé esquerdo, fez o terceiro do time de Jorge Jesus.
Quando o jogo caminhava para o seu final, o Benfica marcou mais um. Aos 44, Weigel carregou a bola e arriscou de fora da área. A bola foi colocada, no canto direito e venceu o goleiro do Lech, dando números finais a partida.