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futebol

Benfica vence Farense e se isola na ponta da tabela do Português

Time comandado pelo técnico Jorge Jesus teve como destaque o atacante Seferovic, autor de dois gols, par alcançar o terceiro triunfo em três jogos. Treinador cobra reforço na zaga...
LanceNet

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Publicado em 

04 out 2020 às 17:51

Publicado em 04 de Outubro de 2020 às 17:51

Crédito: AFP
O Benfica venceu o lanterna Farense por 3 a 2, neste domingo, no Estádio da Luz, em Lisboa, e se isolou na liderança do Campeonato Português. O time comandado pelo técnico Jorge Jesus teve como destaque o atacante Seferovic, autor de dois gols, par alcançar o terceiro triunfo em três jogos.
O meia Pizzi abriu o placar para o Benfica aos 15 minutos, mas Jonatan Lucca empatou aos nove do segundo tempo, depois de Gauld desperdiçar um pênalti para os visitantes. Seferovic marcou aos 34 e 42, e Patrick descontou nos acréscimos.
A janela de transferências em Portugal será fechada nesta segunda-feira, e Jesus reforçou que espera a contratação de mais um zagueiro.
- Este jogo deu também a indicação do porquê de querer mais um zagueiro. Espero que consigamos trazer um zagueiro até fechar o mercado. Quero alguém que venha fazer a diferença. Ter mais um, isso não preciso. Fico com os que temos – disse o ex-treinador do Flamengo.

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