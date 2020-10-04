Benfica vence Farense e se isola na ponta da tabela do Português

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O Benfica venceu o lanterna Farense por 3 a 2, neste domingo, no Estádio da Luz, em Lisboa, e se isolou na liderança do Campeonato Português. O time comandado pelo técnico Jorge Jesus teve como destaque o atacante Seferovic, autor de dois gols, par alcançar o terceiro triunfo em três jogos.

O meia Pizzi abriu o placar para o Benfica aos 15 minutos, mas Jonatan Lucca empatou aos nove do segundo tempo, depois de Gauld desperdiçar um pênalti para os visitantes. Seferovic marcou aos 34 e 42, e Patrick descontou nos acréscimos.

A janela de transferências em Portugal será fechada nesta segunda-feira, e Jesus reforçou que espera a contratação de mais um zagueiro.