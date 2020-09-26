Benfica vence a segunda e segue invicto no Campeonato Português

Crédito: CARLOS COSTA / AFP

Pela segunda rodada do Campeonato Português, o Benfica venceu o Moreirense por 2 a 0. Rúben Dias e Seferovich garantiram a vitória à equipe comandada por Jorge Jesus.DOMÍNIOJogando em casa, a equipe comandada por Jorge Jesus dominou o jogo. O Benfica teve 24 finalizações a mais do que o adversário. Enquanto os Águias acertaram 10 vezes a baliza adversária, o Moreirense conseguiu apenas uma vez.

APROVADO PELO MISTER- Este jogo tinha quer ser 6 ou 7-0. Disse que o Benfica iria estar melhor do que em Famalicão. Pena não termos feito mais gols. Moreirense conseguiu apenas fazer um remate. Passou 90 minutos dentro do seu meio-campo e mesmo assim foram muitas as dificuldades em parar o Benfica - disse Jorge Jesus após a partida.