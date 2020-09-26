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futebol

Benfica vence a segunda e segue invicto no Campeonato Português

Equipe treinada por Jorge Jesus triunfou sobre o Moreirense por 2 a 0...

Publicado em 26 de Setembro de 2020 às 16:44

LanceNet

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Publicado em 

26 set 2020 às 16:44
Crédito: CARLOS COSTA / AFP
Pela segunda rodada do Campeonato Português, o Benfica venceu o Moreirense por 2 a 0. Rúben Dias e Seferovich garantiram a vitória à equipe comandada por Jorge Jesus.DOMÍNIOJogando em casa, a equipe comandada por Jorge Jesus dominou o jogo. O Benfica teve 24 finalizações a mais do que o adversário. Enquanto os Águias acertaram 10 vezes a baliza adversária, o Moreirense conseguiu apenas uma vez.
APROVADO PELO MISTER- Este jogo tinha quer ser 6 ou 7-0. Disse que o Benfica iria estar melhor do que em Famalicão. Pena não termos feito mais gols. Moreirense conseguiu apenas fazer um remate. Passou 90 minutos dentro do seu meio-campo e mesmo assim foram muitas as dificuldades em parar o Benfica - disse Jorge Jesus após a partida.
INVICTOSApós a vitória, o Benfica continua invicto e líder do Campeonato Português. Com duas vitórias em dois jogos, o clube comandado por Jorge Jesus volta a jogar no dia 4 de outubro, às 14h30, contra o Farense.

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