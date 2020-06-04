Benfica tropeça em casa, empata com o Tondela, e desperdiça chance de assumir liderança do Português

SEGUNDO TEMPO IGUALA etapa final seguiu a mesma tônica do primeiro tempo e teve amplo domínio do Benfica. O Tondela, entretanto, foi valente e conseguiu se segurar. Em alguns momentos do segundo tempo, o clube chegou até a aproveitar alguns espaços deixados pelo Benfica, mas não levou perigo.

O PORTO AGRADECECom o empate, o Benfica deixou escapar a chance de assumir a liderança do Campeonato Português. Como o Porto perdeu ontem para o Famalicão, uma vitória simples bastava para os Encarnados assumirem o primeiro lugar. A igualdade no placar fez com que o Benfica chegasse aos mesmos 60 pontos, mas fique em segundo por conta do primeiro critério de desempate, que é o confronto direto.E MAIS:Manhã do Mercado: São Paulo monitora nomes de peso, Rakitic deve sair do Barça, Pjanic pode ir para a França...Fox Sports homenageia heróis do Tri de 1970 com narrações especiaisGriezmann revela desejo de se aposentar na MLSAmazon irá transmitir gratuitamente quatro partidas da Premier League desta temporadaCaso não acerte com Lautaro, Aubameyang é plano B do BarcelonaMARÍTIMO E VITÓRIA DE SETÚBAL EMPATAMEm jogo realizado mais cedo, o Marítimo recebeu o Vitória de Setúbal e as equipes empataram em 1 a 1. Rodrigo Pinho abriu o placar para o time da casa aos 11 minutos do primeiro tempo e Hélder Guedes empatou aos 37 minutos da etapa final. E MAIS: