Benfica tenta fazer esforço para contratar Mariano Díaz

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Apesar de dar preferência para Darwin Núñez, o Benfica continua se esforçando para contratar Mariano Díaz, do Real Madrid. O jornal "A Bola" informa que o atacante não quer deixar o clube merengue, mas Jorge Jesus quer ter mais opções.

Mariano não faz parte dos planos de Zinedine Zidane para a próxima temporada. O atacante atrai vários interessados, como RB Leipzig, Lyon, Roma e Sevilla, mas o Benfica está disposto a fazer um esforço para convencê-lo.