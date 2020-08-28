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futebol

Benfica tenta fazer esforço para contratar Mariano Díaz

Atacante, porém, não deseja deixar o Real Madrid neste momento.
Ele não faz parte dos planos de Zinedine Zidane...

Publicado em 28 de Agosto de 2020 às 13:56

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

28 ago 2020 às 13:56
Crédito: Reprodução/Twitter
Apesar de dar preferência para Darwin Núñez, o Benfica continua se esforçando para contratar Mariano Díaz, do Real Madrid. O jornal "A Bola" informa que o atacante não quer deixar o clube merengue, mas Jorge Jesus quer ter mais opções.
Mariano não faz parte dos planos de Zinedine Zidane para a próxima temporada. O atacante atrai vários interessados, como RB Leipzig, Lyon, Roma e Sevilla, mas o Benfica está disposto a fazer um esforço para convencê-lo.
Um empréstimo com opção de compra já está descartado e, além de Mariano, Bruno Henrique, do Flamengo, e Carlos Fernández, do Sevilla, estão na lista de possíveis reforços.

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