Benfica sonha em manter 100% de aproveitamento contra o Belenenses

Crédito: Benfica vive grande fase neste início de temporada (Wojtek RADWANSKI / AFP

O Benfica busca se manter com 100% de aproveitamento no Campeonato Português diante do Belenenses nesta segunda-feira, às 17h15 (horário de Brasília). Com quatro vitórias em quatro jogos, o time de Jorge Jesus está na liderança da competição e tenta se distanciar de Porto e Sporting. Já o rival desta 5ª rodada está no meio da tabela.

Apesar de não ter um time rodeado de estrelas, o Mister do Benfica elogiou o adversário, principalmente o seu sistema defensivo.

- O Belenenses é uma equipe organizada. É bem trabalhada defensivamente e não é fácil fazer gols neles. Será um jogo extremamente difícil. Nós temos que crescer na defesa e tenho conversado muito com o elenco.

Jorge Jesus também revelou que não pretende poupar muitos atletas após ter jogado quinta-feira pela Liga Europa e usou o Brasil como exemplo.

- Não olho para minhas equipes para descansar jogadores. No Brasil jogava de três em três dias. Vou ver os jogadores que estão sobrecarregados, no limite de lesões e o departamento médico é muito importante. Amanhã vou mudar no máximo dois ou três jogadores.