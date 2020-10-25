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futebol

Benfica sonha em manter 100% de aproveitamento contra o Belenenses

Time de Jorge Jesus tem quatro jogos no Campeonato Português e quatro vitórias até o momento. Equipe busca se distanciar de Porto e Sporting na tabela de classificação...
LanceNet

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Publicado em 

25 out 2020 às 13:12

Publicado em 25 de Outubro de 2020 às 13:12

Crédito: Benfica vive grande fase neste início de temporada (Wojtek RADWANSKI / AFP
O Benfica busca se manter com 100% de aproveitamento no Campeonato Português diante do Belenenses nesta segunda-feira, às 17h15 (horário de Brasília). Com quatro vitórias em quatro jogos, o time de Jorge Jesus está na liderança da competição e tenta se distanciar de Porto e Sporting. Já o rival desta 5ª rodada está no meio da tabela.
Apesar de não ter um time rodeado de estrelas, o Mister do Benfica elogiou o adversário, principalmente o seu sistema defensivo.
- O Belenenses é uma equipe organizada. É bem trabalhada defensivamente e não é fácil fazer gols neles. Será um jogo extremamente difícil. Nós temos que crescer na defesa e tenho conversado muito com o elenco.
Jorge Jesus também revelou que não pretende poupar muitos atletas após ter jogado quinta-feira pela Liga Europa e usou o Brasil como exemplo.
- Não olho para minhas equipes para descansar jogadores. No Brasil jogava de três em três dias. Vou ver os jogadores que estão sobrecarregados, no limite de lesões e o departamento médico é muito importante. Amanhã vou mudar no máximo dois ou três jogadores.
Apesar da precoce eliminação na fase de eliminatórias da Liga dos Campeões, Jesus vem fazendo um bom trabalho sob comando do Benfica. Além da invencibilidade na principal competição nacional, o time já largou com vitória na fase de grupos da Liga Europa fora de casa e sonha com títulos na temporada.

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