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Benfica se aproxima de acerto com o Shakhtar Donetsk pela contratação do brasileiro David Neres

Jogador de 25 anos sequer estreou pelo clube ucraniano por conta da guerra com a Rússia e assinará por cinco anos com o clube português. Seu último jogo foi em dezembro de 2021...

Publicado em 30 de Abril de 2022 às 19:44

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

30 abr 2022 às 19:44
Contratado pelo Shakhtar Donetsk no início do ano, o atacante brasileiro David Neres está perto de deixar o clube ucraniano. Segundo a imprensa portuguesa, o Benfica acertou a contratação do jogador de 25 anos, que chegará em terras lusitanas na próximas temporada.De acordo com os jornais "O Jogo", "A Bola" e "Record", o acordo está perto, restando apenas um acerto dos Encarnados em relação a salários, além da assinatura de contrato e de exames médicos. O vínculo do ex-jogador do São Paulo será de cinco anos, até junho de 2027.
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A negociação entre portugueses e ucranianos gira em torno de 12 milhões de euros (R$ 62 mi), mesmo valor que o clube do Leste Europeu pagou para tirá-lo do Ajax, em janeiro. O Benfica, porém, deverá ter uma amortização no valor por conta da transferência de Pedrinho para o Shakhtar, que deve aos lusitanos.
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David Neres é um pedido do técnico Roger Schmidt, atualmente no PSV, mas que deverá comandar o Benfica na próxima temporada. Ele conhece o jogador dos tempos que o brasileiro atuava na Holanda. O atacante deixará a Ucrânia sem sequer estrear, já que o futebol foi paralisado após a guerra com a Rússia.
Crédito: DavidNeresjogouapenasamistosospeloShakhtarDonetsk(Foto:Divulgação/ShakhtarDonetsk

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