Benfica recebe Moreirense pelo Campeonato Português

Crédito: Divulgação / Benfica / Site oficial

Pela segunda rodada do Campeonato Português, o Benfica recebe o Moreirense, neste sábado, às 14h30 (horário de Brasília). O time comandado por Jorge Jesus venceu a única partida que disputou na competição.RECUPERAÇÃOApós a eliminação precoce na Liga dos Campeões, o Benfica tenta dar a volta por cima. Na primeira rodada, venceu o Famalicão por 5 a 1. Comandado por Jorge Jesus, o clube de Lisboa é o favorito ao título.

ADVERSÁRIO DIFÍCILO Moreirense também fez uma boa estreia no Português. O clube jogou contra o Farense e venceu por 2 a 0. Tenta um triunfo sobre o Benfica para se manter nas primeiras posições da tabela.