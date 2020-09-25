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futebol

Benfica recebe Moreirense pelo Campeonato Português

Clube comandado por Jorge Jesus terá seu segundo duelo na competição...

Publicado em 25 de Setembro de 2020 às 17:38

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

25 set 2020 às 17:38
Crédito: Divulgação / Benfica / Site oficial
Pela segunda rodada do Campeonato Português, o Benfica recebe o Moreirense, neste sábado, às 14h30 (horário de Brasília). O time comandado por Jorge Jesus venceu a única partida que disputou na competição.RECUPERAÇÃOApós a eliminação precoce na Liga dos Campeões, o Benfica tenta dar a volta por cima. Na primeira rodada, venceu o Famalicão por 5 a 1. Comandado por Jorge Jesus, o clube de Lisboa é o favorito ao título.
ADVERSÁRIO DIFÍCILO Moreirense também fez uma boa estreia no Português. O clube jogou contra o Farense e venceu por 2 a 0. Tenta um triunfo sobre o Benfica para se manter nas primeiras posições da tabela.
FALA, PROFESSOR- O Moreirense nestes últimos dois anos não perdeu no Estádio da Luz. É uma equipe competitiva, mas também queremos dar continuidade à brilhante vitória que tivemos em Famalicão. Estamos crescendo a cada semana e tenho certeza que vamos estar melhor do que estivemos em Famalicão. Temos confiança total no que vamos desempenhar e no que queremos fazer - disse Jorge Jesus.

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