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futebol

Benfica posta nota e condena atos de vandalismo de grupo de torcedores

Na última quinta-feira, ônibus do clube foi apedrejado e pichações com insultos e ameaças contra técnico e jogadores foram vistas nas residências pessoais de cada um...
LanceNet

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Publicado em 

05 jun 2020 às 16:39

Publicado em 05 de Junho de 2020 às 16:39

Crédito: TIAGO PETINGA / AFP
Bruno Lage, Pizzi e Rafa vão apresentar queixa às autoridades por conta dos vandalismos praticados em suas residências com pichações por parte de um grupo da maior torcida organizada do Benfica, de acordo com o jornal “A Bola”. Insultos e ameaças contra o treinador e os jogadores foram vistos após o empate das Águias contra o Tondela.
O presidente Luís Filipe Vieira também reagiu aos atos e foi responsável por escrever um comunicado em que “reitera o seu profundo repúdio e condenação por estes comportamentos inaceitáveis e inqualificáveis”. O mandatário também se solidarizou com Zivkovic e Weigl, atingidos durante o apedrejamento do ônibus do clube.
Confira a nota na íntegra:
O Sport Lisboa e Benfica manifesta o seu total apoio e solidariedade para com o nosso treinador Bruno Lage e os nossos jogadores Rafa, Pizzi e Grimaldo, vítimas, esta madrugada, da vandalização das suas residências privadas com diversas inscrições intimidatórias e ameaçadoras. Do ocorrido, foi de imediato dado conhecimento às autoridades, a quem apelamos o máximo de rigor e exigência na identificação e punição exemplar dos responsáveis por estes atos delinquentes, conforme queixas já apresentadas. O Sport Lisboa e Benfica reitera o seu profundo repúdio e condenação por estes comportamentos inaceitáveis e inqualificáveis, a que recorrentemente temos assistido no futebol português, e que deverão ser tratados com total intransigência por parte das entidades competentes. Aproveitamos também para reforçar e manifestar igual apoio e solidariedade para com os jogadores Julian Weigl e Zivkovic, ontem atingidos pelos estilhaços dos vidros partidos ao autocarro dos jogadores e que felizmente se encontram a recuperar bem.E MAIS:Após apedrejamento, muros de atleta e técnico do Benfica são pichadosRB Leipzig recebe lanterna para seguir em zona de Liga dos CampeõesDortmund tem desfalques, mas planeja seguir na vice-liderançaBayern quer se aproximar do título e Leverkusen busca Liga dos Campeões E MAIS:

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