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futebol

Benfica pode perder jogador 'imprescindível' para Jorge Jesus

Clube português pode envolver o zagueiro Rúben Días em uma troca com o Manchester City por Otamendi. Mister diz que deseja permanência do defensor...

Publicado em 25 de Setembro de 2020 às 19:51

LanceNet

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Publicado em 

25 set 2020 às 19:51
Crédito: Reprodução
O Benfica está próximo de perder um jogador muito importante em seu elenco. Rúben Dias está próximo de ser negociado com o Manchester City, em um acordo que também envolve o zagueiro Otamendi, que retornaria ao futebol português na equipe de Jorge Jesus.
Segundo informações da 'Record', o valor gira em torno de 60 e 65 milhões. O zagueiro é uma peça chave no time titular do Benfica. Em sua última temporada, atuou em 49 jogos e marcou três golos.
Em entrevista coletiva, Jorge Jesus afirmou que considera Rúben Dias imprescindível no Benfica, admitindo que gostaria que o jovem zagueiro ficasse no clube.
- Não há jogadores intocáveis... bem, o Messi e o Ronaldo são, esses são de outra galáxia, os outros não são. Mas Rúben Dias é um jogador importante. Por várias questões: é um dos titulares da equipe feito no Seixal, é o único internacional português que é titular do Benfica. Isto quer dizer alguma coisa... Uma equipa como o Benfica só tem um titular da Seleção. Isto quer dizer alguma... Depois, é um jovem com muito valor e que é muito importante naquele setor pois temos só 3 zagueiros. Portanto, é imprescindível na equipe - disse o Mister.

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