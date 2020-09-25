Benfica pode perder jogador 'imprescindível' para Jorge Jesus

O Benfica está próximo de perder um jogador muito importante em seu elenco. Rúben Dias está próximo de ser negociado com o Manchester City, em um acordo que também envolve o zagueiro Otamendi, que retornaria ao futebol português na equipe de Jorge Jesus.

- Não há jogadores intocáveis... bem, o Messi e o Ronaldo são, esses são de outra galáxia, os outros não são. Mas Rúben Dias é um jogador importante. Por várias questões: é um dos titulares da equipe feito no Seixal, é o único internacional português que é titular do Benfica. Isto quer dizer alguma coisa... Uma equipa como o Benfica só tem um titular da Seleção. Isto quer dizer alguma... Depois, é um jovem com muito valor e que é muito importante naquele setor pois temos só 3 zagueiros. Portanto, é imprescindível na equipe - disse o Mister.