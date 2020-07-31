Benfica pergunta e Grêmio diz que vende Everton por R$ 152 milhões

Crédito: Lucas Uebel / Grêmio

O atacante Everton Cebolinha, do Grêmio, é um dos alvos preferidos que o técnico Jorge Jesus quer no Benfica. De acordo com o jornal “A Bola”, as Águias sondaram o clube brasileiro e ouviram que o jogador de 24 anos só será negociado a partir dos 25 milhões de euros (R$ 152 milhões) e não está disposto a reduzir a pedida.

O brasileiro tem contrato com o tricolor gaúcho até 2023 e uma multa de 70 milhões de euros (R$ 427 milhões) para evitar uma saída inesperada. No entanto, nenhuma proposta foi feita pela equipe portuguesa, mas os diálogos já começaram e o Benfica pode contratar um dos destaques da última Copa América com a camisa da Seleção Brasileira.