Benfica pergunta e Grêmio diz que vende Everton por R$ 152 milhões

O atacante Everton Cebolinha, do Grêmio, é um dos alvos preferidos que o técnico Jorge Jesus quer no Benfica. De acordo com o jornal “A Bola”, as Águias sondaram o clube brasileiro e ouviram que o jogador de 24 anos só será negociado a partir dos 25 milhões de euros (R$ 152 milhões) e não está disposto a reduzir a pedida.
O brasileiro tem contrato com o tricolor gaúcho até 2023 e uma multa de 70 milhões de euros (R$ 427 milhões) para evitar uma saída inesperada. No entanto, nenhuma proposta foi feita pela equipe portuguesa, mas os diálogos já começaram e o Benfica pode contratar um dos destaques da última Copa América com a camisa da Seleção Brasileira.
Everton chegou no Grêmio em 2013 e foi promovido ao time principal em 2014 e aos poucos foi se tornando o principal atleta da equipe e um dos mais importantes do país. Em 2019, contando apenas os jogos pelo Campeonato Brasileiro e Libertadores, o atacante marcou 15 gols e deu sete assistências em 42 jogos.