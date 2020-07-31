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futebol

Benfica pergunta e Grêmio diz que vende Everton por R$ 152 milhões

Segundo jornal português, clube brasileiro não vai aceitar nada abaixo do valor pedido pelo seu principal jogador. Benfica ainda não fez nenhuma proposta oficial pelo atleta...

Publicado em 31 de Julho de 2020 às 10:27

LanceNet

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Publicado em 

31 jul 2020 às 10:27
Crédito: Lucas Uebel / Grêmio
O atacante Everton Cebolinha, do Grêmio, é um dos alvos preferidos que o técnico Jorge Jesus quer no Benfica. De acordo com o jornal “A Bola”, as Águias sondaram o clube brasileiro e ouviram que o jogador de 24 anos só será negociado a partir dos 25 milhões de euros (R$ 152 milhões) e não está disposto a reduzir a pedida.
O brasileiro tem contrato com o tricolor gaúcho até 2023 e uma multa de 70 milhões de euros (R$ 427 milhões) para evitar uma saída inesperada. No entanto, nenhuma proposta foi feita pela equipe portuguesa, mas os diálogos já começaram e o Benfica pode contratar um dos destaques da última Copa América com a camisa da Seleção Brasileira.
Everton chegou no Grêmio em 2013 e foi promovido ao time principal em 2014 e aos poucos foi se tornando o principal atleta da equipe e um dos mais importantes do país. Em 2019, contando apenas os jogos pelo Campeonato Brasileiro e Libertadores, o atacante marcou 15 gols e deu sete assistências em 42 jogos.

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