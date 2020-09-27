Benfica oficializa venda de zagueiro ao Manchester City por R$ 440 mi

Agora é oficial. O Benfica informou à Comissão da Bolsa de Valores de Portugal (o clube é S/A e tem ações na bolsa) que o zagueiro Rúben Dias foi negociado ao Manchester City, da Inglaterra. Os valores: 68 milhões de euros (R$ 440 milhões), com a possibilidade de o clube receber mais 3,6 milhões de euros (R$ 24 milhões) caso Dias e o Manchester City atinjam certas performances desportivas ligadas ao título da Premier League e Champions.​Mas o City não pagará todo este valor. Isso porque, logo em seguida, em outra nota, o Benfica confirmou que o zagueiro Otamendi, atualmente reserva dos Citizens, foi contratado por 15 milhões de euros (R$ 97 milhões) exatamente para substituir Rúben Dias.