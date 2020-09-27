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futebol

Benfica oficializa venda de zagueiro ao Manchester City por R$ 440 mi

Revelação benfiquista  sai por um montante em dinheiro e mais os direitos do zagueiro argentino  Otamendi, que estava sem espaço no time de Pep Guardiola...

Publicado em 27 de Setembro de 2020 às 19:50

LanceNet

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Publicado em 

27 set 2020 às 19:50
Crédito: AFP
Agora é oficial. O Benfica informou à Comissão da Bolsa de Valores de Portugal (o clube é S/A e tem ações na bolsa) que o zagueiro Rúben Dias foi negociado ao Manchester City, da Inglaterra. Os valores: 68 milhões de euros (R$ 440 milhões), com a possibilidade de o clube receber mais 3,6 milhões de euros (R$ 24 milhões) caso Dias e o Manchester City atinjam certas performances desportivas ligadas ao título da Premier League e Champions.​Mas o City não pagará todo este valor. Isso porque, logo em seguida, em outra nota, o Benfica confirmou que o zagueiro Otamendi, atualmente reserva dos Citizens, foi contratado por 15 milhões de euros (R$ 97 milhões) exatamente para substituir Rúben Dias.
Otamendi, argentino de 32 anos que já atuou no Atlético Mineiro, retorna assim ao futebol português, já que ele defendeu o Porto.

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