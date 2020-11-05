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futebol

Benfica oferece meio-campista alemão para a Juventus

Julian Weigl não consegue ser titular sob comando de Jorge Jesus, enquando Velha Senhora está em busca de um novo meia para o elenco de Pirlo. Atleta tem apenas 25 anos...
LanceNet

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Publicado em 

05 nov 2020 às 11:29

Publicado em 05 de Novembro de 2020 às 11:29

Crédito: Julian Weigl apareceu bem no Dortmund no início de sua carreira (AFP
A Juventus procura um meio-campista e o Benfica ofereceu Julian Weigl ao clube italiano, segundo o portal “Calciomercato”. Os portugueses pedem cerca de 25 milhões de euros (R$ 166 milhões) pelo alemão que pode deixar a equipe da Luz na janela de transferências de janeiro, quando completa um ano nas Águias.
O desempenho do atleta é abaixo do esperado desde que foi contratado junto ao Borussia Dortmund. Sob comando de Jorge Jesus, o alemão não consegue ser titular e participou apenas de seis partidas do Campeonato Português, além de três confrontos em competições europeias. Na escala do Mister, o alemão está atrás de Gabriel e Taarabt.
Weigl está com 25 anos e pode recuperar o bom futebol mostrado na equipe aurinegra, onde teve seu primeiro grande destaque na carreira. Apesar do camisa 28 ter contrato até 2024, o Benfica espera fazer caixa por conta do período de crise financeira provocado pela Covid-19.

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