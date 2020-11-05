Benfica oferece meio-campista alemão para a Juventus

A Juventus procura um meio-campista e o Benfica ofereceu Julian Weigl ao clube italiano, segundo o portal “Calciomercato”. Os portugueses pedem cerca de 25 milhões de euros (R$ 166 milhões) pelo alemão que pode deixar a equipe da Luz na janela de transferências de janeiro, quando completa um ano nas Águias.
O desempenho do atleta é abaixo do esperado desde que foi contratado junto ao Borussia Dortmund. Sob comando de Jorge Jesus, o alemão não consegue ser titular e participou apenas de seis partidas do Campeonato Português, além de três confrontos em competições europeias. Na escala do Mister, o alemão está atrás de Gabriel e Taarabt.
Weigl está com 25 anos e pode recuperar o bom futebol mostrado na equipe aurinegra, onde teve seu primeiro grande destaque na carreira. Apesar do camisa 28 ter contrato até 2024, o Benfica espera fazer caixa por conta do período de crise financeira provocado pela Covid-19.