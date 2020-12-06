Benfica marca nos acréscimos e se mantém na vice-liderança do Português

Crédito: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP

O Benfica contou com mais um gol no final da partida para vencer. Pela nona rodada do Campeonato Português, os Águias receberam o Paços de Ferreira e ganharam por 2 a 1. Rafa Silva e Waldschmidt marcaram para os donos da casa, enquanto Reabciuk fez o gol dos visitantes.

VEJA A TABELA DO CAMPEONATO PORTUGUÊSJogando em casa, o Benfica não teve uma tarefa fácil. Quem saiu na frente foi o Paços de Ferreira, com um golaço de fora da área de Reabciuk, logo aos 24 minutos do primeiro tempo.

Com 12 minutos do segundo tempo, Rafa Silva recebeu cruzamento rasteiro de Gilberto e deixou tudo igual.

Parecia que a partida terminaria com apenas um gol para cada lado. Mas Waldschmidt, que entrou durante o segundo tempo, garantiu a vitória do Benfica. Nos acréscimos, o atacante aproveitou cruzamento de Gabriel para, de cabeça, garantir os três pontos para os Águias.