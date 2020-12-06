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futebol

Benfica marca nos acréscimos e se mantém na vice-liderança do Português

Waldschmidt entrou e garantiu os três pontos para a equipe comandada
por Jorge Jesus. Rafa Silva foi o autor do primeiro gol...
LanceNet

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Publicado em 

06 dez 2020 às 19:04

Publicado em 06 de Dezembro de 2020 às 19:04

Crédito: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP
O Benfica contou com mais um gol no final da partida para vencer. Pela nona rodada do Campeonato Português, os Águias receberam o Paços de Ferreira e ganharam por 2 a 1. Rafa Silva e Waldschmidt marcaram para os donos da casa, enquanto Reabciuk fez o gol dos visitantes.
VEJA A TABELA DO CAMPEONATO PORTUGUÊSJogando em casa, o Benfica não teve uma tarefa fácil. Quem saiu na frente foi o Paços de Ferreira, com um golaço de fora da área de Reabciuk, logo aos 24 minutos do primeiro tempo.
Com 12 minutos do segundo tempo, Rafa Silva recebeu cruzamento rasteiro de Gilberto e deixou tudo igual.
Parecia que a partida terminaria com apenas um gol para cada lado. Mas Waldschmidt, que entrou durante o segundo tempo, garantiu a vitória do Benfica. Nos acréscimos, o atacante aproveitou cruzamento de Gabriel para, de cabeça, garantir os três pontos para os Águias.
Com a vitória, o Benfica se manteve na segunda colocação do Campeonato Português, com apenas dois pontos a menos do que o Sporting. O Paços de Ferreira, por outro lado, é o sexto colocado, com 14 pontos.

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