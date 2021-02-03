Benfica fora da briga pelo título? Sérgio Conceição, técnico do Porto, discorda: 'Não embarco nessa teoria'

A fase do Benfica no Campeonato Português não é boa. O time das Águias está em quarto lugar com 33 pontos - nove de distância para o Sporting, o líder da competição - e não vence na competição desde o dia 8 de janeiro. No entanto, apesar da fase ruim, Sérgio Conceição, técnico do Porto, não acredita que o time de Lisboa está fora da corrida pelo título. + Quem será o campeão da Primeira Liga? Veja a classificação e simule!- Sinceramente, não embarco nessa teoria, o jogo falado é grande, mas os campeonatos passados são prova de que não há ninguém arredado a sete, nove ou dez pontos. Está difícil ganhar pontos, existem quatro equipas a lutar (Sporting, FC Porto, SC Braga e Benfica) incluo o SC Braga, que está em terceiro - mais dois a aproximar-se de forma interessante como o Paços e o Vitória que lutam. Não vejo nada diferente neste momento. O Porto está em segundo lugar na competição com 38 pontos - quatro de distância do Sporting. O time do norte de Portugal viaja para enfrentar o Belenenses nesta quinta-feira, em Oeiras, distrito de Lisboa, às 16h.