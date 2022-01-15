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Benfica fica só no empate com Moreirense e distância para o líder Porto pode aumentar

Equipe de Nelson Veríssimo tropeçou em casa e agora torce por derrota dos Dragões...
LanceNet

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Publicado em 

15 jan 2022 às 16:58

Publicado em 15 de Janeiro de 2022 às 16:58

O Benfica pode ver a diferença de pontos para o líder Porto aumentar ainda mais no Campeonato Português. Neste sábado, os Encarnados ficaram só no empate contra o Moreirense em 1 a 1, no Estádio da Luz. Se os Dragões baterem o lanterna Belenenses neste domingo, a distância entre as equipes pode ficar em novo pontos.+ De Bruyne decide e Manchester City derrota o Chelsea na Premier League
Mesmo em casa contra um adversário de menos investimento, o Benfica só chegou com perigo pela primeira vez aos 20 minutos do primeiro tempo, com um chute de Rafa que explodiu na trave. Quinze minutos depois, João Mário arriscou de fora da área, mas a bola passou pelo lado esquerdo do gol, encerrando os principais lances da etapa inicial.
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No segundo tempo, o Moreirense abriu o placar com gol contra do lateral Gilberto aos 16'. Contudo, o Benfica chegou ao empate quatro minutos depois com o artilheiro Darwin Nuñez. O atacante recebeu cruzamento na área, driblou o goleiro e tocou para o gol vazio. Os Encarnados ensaiaram uma pressão no fim, mas não conseguiram a virada.
Crédito: BenficatropeçoumaisumaveznoCampeonatoPortuguês(Foto:PATRICIADEMELOMOREIRA/AFP

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