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Benfica fica no empate com Famalicão e adia título do Porto no Campeonato Português

Dragões vão precisar apenas de um ponto na próxima rodada para festejar o título...
LanceNet

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Publicado em 

09 jul 2020 às 22:48

Publicado em 09 de Julho de 2020 às 22:48

Crédito: MIGUEL RIOPA / AFP
Nesta quinta-feira, Famalicão e Benfica empataram em 1 a 1, em jogo da 31.ª rodada da I Liga portuguesa, e adiaram a festa do título do Porto. Pizzi abriu o placar para os visitantes, mas Guga descontou no fim.
Com este resultado, a equipa de Nélson Veríssimo fica a oito pontos do Porto, que irá precisar apenas de um ponto na próxima rodada para festejar o título. O Famalicão, com 48 pontos, foi ultrapassado pelo Rio Ave na 5.º posição.
O JOGOO Benfica, que em caso de derrota iriam consagrar o FC Porto como campeão já nesta quinta, mostrou ser superior desde o começo da partida. Apesar disso, o time só abriu o placar aos 37 minutos, com Pizzi, que pegou o rebote do goleiro.
O Famalicão voltou melhor no segundo tempo e aproveitou o ritmo mais lento do Benfica. No fim, o dono da casa chegou ao empate com Guga, aos 84, após boa jogada de Fábio Martins. O resultado foi o suficiente para adiar a festa dos Dragões.

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