Benfica fica no empate com Famalicão e adia título do Porto no Campeonato Português

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Nesta quinta-feira, Famalicão e Benfica empataram em 1 a 1, em jogo da 31.ª rodada da I Liga portuguesa, e adiaram a festa do título do Porto. Pizzi abriu o placar para os visitantes, mas Guga descontou no fim.

Com este resultado, a equipa de Nélson Veríssimo fica a oito pontos do Porto, que irá precisar apenas de um ponto na próxima rodada para festejar o título. O Famalicão, com 48 pontos, foi ultrapassado pelo Rio Ave na 5.º posição.

O JOGOO Benfica, que em caso de derrota iriam consagrar o FC Porto como campeão já nesta quinta, mostrou ser superior desde o começo da partida. Apesar disso, o time só abriu o placar aos 37 minutos, com Pizzi, que pegou o rebote do goleiro.