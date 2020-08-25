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futebol

Benfica estuda contratação do atacante Mariano Díaz

Jogador é reserva no Real Madrid e pode ser emprestado ao Benfica para a próxima temporada. Presidente português se encontra nesta terça com membros merengues...

Publicado em 25 de Agosto de 2020 às 10:47

LanceNet

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Publicado em 

25 ago 2020 às 10:47
Crédito: Reprodução/Twitter
O atacante Mariano Díaz, do Real Madrid, está na mira do Benfica para a próxima temporada, de acordo com o jornal “A Bola”. Os principais entraves para a negociação se concretizar são questões referentes ao poderio financeiro do time português em um período marcado pela crise econômica provocada pela Covid-19.O presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, irá se encontrar com algumas pessoas do Real Madrid nesta terça-feira e há a possibilidade de um empréstimo do atleta ser discutido. O jogador é reserva no elenco merengue, tem contrato até 2023 e seria uma forma do gigante espanhol economizar um salário ou uma parte dele.
Após difíceis conversas para a contratação de Cavani, o time dirigido por Jorge Jesus busca novas peças para o setor ofensivo, mas sabe que não pode gastar muito dinheiro. Apesar das poucas chances no time de Zidane, Díaz marcou gol no clássico contra o Barcelona na última temporada saindo do banco de reservas.

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