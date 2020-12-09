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futebol

Benfica estuda contratação de Bruno Peres, lateral direito da Roma

Brasileiro não é titular absoluto do time de Paulo Fonseca e pode contribuir na defesa da equipe portuguesa. Atleta tem contrato até 2021 e mudança pode acontecer em janeiro...
LanceNet

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Publicado em 

09 dez 2020 às 17:11

Publicado em 09 de Dezembro de 2020 às 17:11

Crédito: Divulgação / Roma
Bruno Peres, lateral direito brasileiro da Roma, pode trocar a capital italiana pela capital portuguesa e vestir a camisa do Benfica, segundo o jornal “A Bola”. A expectativa é que a transferência possa acontecer em janeiro com a ajuda de Tiago Pinto, dirigente Encarnado que está fazendo o caminho inverso e indo para os Giallorosso.
> Veja a tabela da Liga Europa
O veterano de 30 anos não é peça indiscutível do técnico Paulo Fonseca e está em seus últimos meses de contrato. Além disso, o time de Jorge Jesus sofre com problemas defensivos, com o momento técnico ruim de Otamendi e a recente lesão de Todibo, emprestado pelo Barcelona. A ala também é dúvida, uma vez que Gilberto não é nome fixo do Mister.
Na atual temporada, o brasileiro já participou de 11 partidas, sendo cinco pela Liga Europa e seis pelo Campeonato Italiano. O camisa 33 já anotou um gol na estreia da Roma na competição europeia, além de ter contribuído com três assistências na atual campanha do clube.

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