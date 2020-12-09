Benfica estuda contratação de Bruno Peres, lateral direito da Roma

Crédito: Divulgação / Roma

Bruno Peres, lateral direito brasileiro da Roma, pode trocar a capital italiana pela capital portuguesa e vestir a camisa do Benfica, segundo o jornal “A Bola”. A expectativa é que a transferência possa acontecer em janeiro com a ajuda de Tiago Pinto, dirigente Encarnado que está fazendo o caminho inverso e indo para os Giallorosso.

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O veterano de 30 anos não é peça indiscutível do técnico Paulo Fonseca e está em seus últimos meses de contrato. Além disso, o time de Jorge Jesus sofre com problemas defensivos, com o momento técnico ruim de Otamendi e a recente lesão de Todibo, emprestado pelo Barcelona. A ala também é dúvida, uma vez que Gilberto não é nome fixo do Mister.