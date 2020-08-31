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futebol

Benfica espera resposta de Mariano Díaz nas próximas horas

Clube português quer saber se atacante aceita se enquadrar na situação econômica da equipe ou se prefere permanecer no Real Madrid mesmo com poucas oportunidades...

Publicado em 31 de Agosto de 2020 às 09:22

LanceNet

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Publicado em 

31 ago 2020 às 09:22
Crédito: Reprodução/Twitter
O Benfica espera uma resposta de Mariano Díaz em relação a sua transferência nas próximas horas, segundo o “As”. O clube português acordou com o Real Madrid um empréstimo por uma temporada com uma cláusula de compra obrigatória em 2021 por 20 milhões de euros (R$130 milhões), mas o salário do espanhol é o principal entrave da operação.O atacante recebe cerca de 4,2 milhões de euros (R$ 27 milhões) líquidos no clube merengue, enquanto o limite salarial nos Encarnados é de 2,5 milhões de euros (R$ 16 milhões). O Benfica não quer pagar além de 4 milhões de euros (R$ 26 milhões) líquidos por um ano de empréstimo, mas as informações de Portugal é de que Díaz quer inclusive melhorar sua situação e passar a receber 5 milhões de euros (R$ 32 milhões).
O representante do jogador deu entrevista ao jornal “O Jogo” e disse que o Benfica não entrou em contato com ele ou com Mariano. O clube português está com dificuldades de encontrar peças para o setor ofensivo, uma vez que Cavani também frustrou a negociação por conta da alta pedida salarial. No elenco merengue, o atleta segue atrás de Benzema e Jovic e não deve receber muitas oportunidades caso permaneça.

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