Benfica espera resposta de Mariano Díaz nas próximas horas

O Benfica espera uma resposta de Mariano Díaz em relação a sua transferência nas próximas horas, segundo o “As”. O clube português acordou com o Real Madrid um empréstimo por uma temporada com uma cláusula de compra obrigatória em 2021 por 20 milhões de euros (R$130 milhões), mas o salário do espanhol é o principal entrave da operação.O atacante recebe cerca de 4,2 milhões de euros (R$ 27 milhões) líquidos no clube merengue, enquanto o limite salarial nos Encarnados é de 2,5 milhões de euros (R$ 16 milhões). O Benfica não quer pagar além de 4 milhões de euros (R$ 26 milhões) líquidos por um ano de empréstimo, mas as informações de Portugal é de que Díaz quer inclusive melhorar sua situação e passar a receber 5 milhões de euros (R$ 32 milhões).