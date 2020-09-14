Benfica enfrenta PAOK pela fase eliminatória da Liga dos Campeões

O Benfica estreará na Liga dos Campeões da temporada 20/21 nesta terça-feira (15), às 15h (horário de Brasília). Contra o PAOK, da Grécia, o time treinado por Jorge Jesus terá seu primeiro desafio em competições europeias.FALA, PROFESSOR- As expectativas são as melhores, é a Champions, a prova máxima, todos sonham com ela, e tanto nós como o PAOK queremos passar esta eliminatória. As nossas expectativas são as melhores porque acreditamos muito no trabalho que fazemos durante a semana, acreditamos muito nos jogadores individualmente, e acreditamos e temos a certeza de que temos tudo, independentemente de ser o primeiro desafio oficial, para fazer um excelente jogo, que nos permita passar a eliminatória, que é o nosso grande objetivo. Sendo a um jogo, não importa muito, é aquilo que está determinado e foi para isso que nos preparamos - disse Jorge Jesus.
PREPARADOSO Benfica chega bem para a partida. Nos amistosos de pré-temporada, a equipe comandada por Jorge Jesus venceu o adversário em todas as oportunidades.
OUTROS JOGOS DO DIATambém pela fase eliminatória da Liga dos Campeões, o Dínamo de Kiev recebe o AZ, às 14h (horário de Brasília). O Gent enfrenta o Rapid Wien, às 15h30.