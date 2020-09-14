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futebol

Benfica enfrenta PAOK pela fase eliminatória da Liga dos Campeões

Time treinado por Jorge Jesus terá seu primeiro desafio
em competições europeias na temporada...

Publicado em 14 de Setembro de 2020 às 15:49

LanceNet

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Publicado em 

14 set 2020 às 15:49
Crédito: Divulgação / Benfica / Site oficial
O Benfica estreará na Liga dos Campeões da temporada 20/21 nesta terça-feira (15), às 15h (horário de Brasília). Contra o PAOK, da Grécia, o time treinado por Jorge Jesus terá seu primeiro desafio em competições europeias.FALA, PROFESSOR- As expectativas são as melhores, é a Champions, a prova máxima, todos sonham com ela, e tanto nós como o PAOK queremos passar esta eliminatória. As nossas expectativas são as melhores porque acreditamos muito no trabalho que fazemos durante a semana, acreditamos muito nos jogadores individualmente, e acreditamos e temos a certeza de que temos tudo, independentemente de ser o primeiro desafio oficial, para fazer um excelente jogo, que nos permita passar a eliminatória, que é o nosso grande objetivo. Sendo a um jogo, não importa muito, é aquilo que está determinado e foi para isso que nos preparamos - disse Jorge Jesus.
PREPARADOSO Benfica chega bem para a partida. Nos amistosos de pré-temporada, a equipe comandada por Jorge Jesus venceu o adversário em todas as oportunidades.
OUTROS JOGOS DO DIATambém pela fase eliminatória da Liga dos Campeões, o Dínamo de Kiev recebe o AZ, às 14h (horário de Brasília). O Gent enfrenta o Rapid Wien, às 15h30.

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