Benfica empata de forma heroica e embola disputa no grupo D

O Benfica foi a Glasgow, na Escócia, para enfrentar o Rangers pela quarta rodada da fase de grupos da Liga Europa 2020/21 e assim como no primeiro jogo entre os dois clubes na competição, o time de Steven Gerrard abriu uma boa vantagem e sofreu o empate no final da partida, desperdiçando pontos que pareciam garantidos.
TABELA> Confira a classificação da Liga Europa e simule os próximos jogos
O Benfica foi superior na posse de bola do início ao fim do jogo, porém a falta de objetividade era o grande problema da equipe portuguesa e sofreu com as investidas com velocidade do Rangers, que achou o seu primeiro gol após contra-ataque e bate rebate na área.
A segunda etapa foi em grande parte parecida com a primeira, porém agora os mandantes tinham o resultado e se fecharam atrás, deixando a bola com os portugueses, impedindo que o goleiro escocês sofresse perigo dos adversários. Aos 20 minutos do segundo tempo, Roofe acertou belo chute e ampliou o placar para o Rangers, parecendo que vinha uma tranquila vitória em casa.Entretanto, os comandados de Jorge Jesus deram um último suspiro e conseguiram empatar o jogo em três minutos na reta final do jogo, colocando um gosto amargo nesse empate para Steven Gerrard. Tavernier fez contra aos 33 minutos e aos 36, Pizzi encheu o pé para garantir o ponto fora de casa.
Na próxima quinta-feira (03), o Rangers recebe o Standard Liège, às 17h (de Brasiília) pela quinta rodada da Liga Europa. O Benfica também joga em casa e enfrenta o Lech Poznan, em busca de garantir a classificação ao mata-mata da Liga Europa.