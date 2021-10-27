futebol

Benfica empata com o Vitória de Guimarães pela Taça da Liga Portuguesa

Em partida emocionante durante a primeira etapa, Benfica e Vitória de Guimarães empataram Taça da Liga Portuguesa...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 out 2021 às 17:25

Publicado em 27 de Outubro de 2021 às 17:25

Crédito: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP
Nesta quarta-feira, Vitória de Guimarães e Benfica empataram em 3 a 3 pela Taça da Liga Portuguesa. O time da casa marcou com André André, Estupiñán e Bruno Darte, enquanto os visitantes fizeram seus gols com Alfa Semedo (contra), Pizzi e Radonjic. VANTAGEMNo início da partida, o Benfica conseguiu sair melhor no confronto aos sete minutos após o Vitória de Guimarães marcar contra com Alfa Semedo. Na sequência, aos quinze minutos, Pizzi conseguiu ampliar a vantagem para as Águias.
REAÇÃOCom pouco tempo de jogo, o Vitória de Guimarães encontrou-se em uma situação complicada na partida, mas ainda foi ao ataque para buscar uma reagir. Aos 21 minutos, o meio-campista André André diminuiu para o time da casa.
NA FRENTEApós o gol do Vitória de Guimarães, o Benfica enxergou que o seu adversário poderia oferecer perigo na partida, e decidiu ir ao ataque. Aos 28 minutos, o time de Lisboa acertou mais um gol, agora com assistência de Pizzi para Ranonjic marcar.
EMPATENos acréscimos do primeiro tempo, aos 47 minutos, a equipe do Vitória de Guimarães conseguiu descontar com gol de Óscar Estupiñán. O gol de empate sairia apenas na segunda etapa, aos 38 minutos, marcado pelo atacante Bruno Duarte.
SEQUÊNCIAO Vitória de Guimarães enfrenta o Sporting neste sábado, às 17:15h (de Brasília). O Benfica atua contra Estoril também atua neste sábado, mas às 15h (de Brasília).

