Benfica desiste da contratação de Mariano, do Real Madrid

Além da contratação de Darwin Núñez, Rui Costa buscava Mariano Díaz, do Real Madrid. O Benfica já tinha um pré-acordo com o clube espanhol pelo empréstimo do jogador, mas o "AS" informa que o atacante não quer deixar os merengues.
A vontade de Mariano foi importante para que Rui Costa, dirigente do clube português, voltasse à Lisboa sem a opção de contratar o atacante do Real Madrid. Agora, o Benfica procura outras opções para o setor ofensivo.
Na última temporada, Mariano participou de apenas sete jogos no Real Madrid e marcou um gol.