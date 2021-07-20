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futebol

Benfica de Jorge Jesus já tem adversário definido em eliminatória da Champions

Equipe portuguesa treinada pelo ex-treinador do Flamengo enfrentará o Spartak Moscou na penúltima etapa eliminatória antes da fase de grupos...

Publicado em 20 de Julho de 2021 às 15:12

LanceNet

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Publicado em 

20 jul 2021 às 15:12
Crédito: Twitter / Uefa
A Uefa já definiu os confrontos da penúltima eliminatória antes da fase de grupos desta edição de Champions League. Equipes como Benfica, Monaco e Shakhtar Donetsk já conheceram os adversários que enfrentarão para avançar na competição.
Veja a tabela do InglêsEliminado na mesma fase da competição na última edição da Champions League para o PAOK, da Grécia, na época treinado por Abel Ferreira, hoje no Palmeiras, o Benfica de Jorge Jesus enfrentará o Spartak Moscou na eliminatória.
As partidas de ida desta fase da Champions League ocorrerão nos dias 3 e 4 de agosto, enquanto a volta ocorrerá no dia 10. O sorteio da fase seguinte será realizado no dia 2 de agosto, ainda antes do início dos duelos da atual fase de mata-mata.
Nestas eliminatórias, as equipes se dividem em duas chaves: o Caminho da Liga, que é composto por times que não venceram o título de seu país, e o Caminho dos Campeões, composto por campeões nacionais. Os eliminados deste último irão para a fase de grupos da Liga Europa, enquanto os do Caminho da Liga disputarão os playoffs da competição.
CAMINHO DA LIGA:PSV/Galatasaray x Celtic/Midtjylland (DIN)Spartak Moscoou (RUS) x Benfica (POR)Genk (BEL) x Shakhtar (UCR)Monaco (FRA) x Rapid Viena (AUT )/Sparta Praga (TCH)
CAMINHO DOS CAMPEÕESDínamo Zagreb (CRO)/Omonoia (CHP) x Legia Varsóvia (POL)/Flora Tallinn (EST)Lincoln Red Imps (GIB)/Cluj (ROM) x Slovan Bratislava (ESQ)/Young Boys (SUI)Olympiacos/Neftçi PFK (AZE) x Mura (EVN)/Ludogorets (BUL)﻿Kairat Almaty (CAZ)/Estrela Vermelha (SER) x Alashkert (ARM)/Xerife Tiraspol (MAC)Malmo (SUE)/HJK Helsinque (FIN) x RangersFerencváros (HUN)/Zalgiris Vilnius (LIT) x Slavia Praha (TCH)

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