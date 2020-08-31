Benfica de Jorge Jesus encara PAOK, da Grécia, na Liga dos Campeões

A Uefa sorteou os confrontos da terceira fase de eliminatória da Liga dos Campeões 2020/2021 nesta segunda-feira. Os confrontos serão realizados em partidas únicas entre os dias 15 e 16 de setembro e marca o retorno do técnico Jorge Jesus com o Benfica a principal competição de clubes da Europa.Os times que vencerem e passarem de fase, irão jogar novos confrontos de playoffs em partidas de ida e volta com o sonho de entrarem na fase de grupos da Liga dos Campeões. No entanto, a equipe que cair nesta terceira fase de eliminatória irá disputar a Liga Europa da próxima temporada.
Veja os confrontos:Ferencvaros x Dínamo ZagrebQarabag x MoldeOmonia Nicosia x Estrela VermelhaPAOK x BenficaMaccabi Tel-Aviv x Dínamo BrestGent x Rapid ViennaAZ x Dínamo KievYoung Boys x Midtjylland