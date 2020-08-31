futebol

Benfica de Jorge Jesus encara PAOK, da Grécia, na Liga dos Campeões

Uefa sorteou jogos da terceira fase de eliminatórias da principal competição de clubes da Europa. Equipes que forem eliminadas entrarão na fase de grupos da Liga Europa...

Publicado em 31 de Agosto de 2020 às 11:14

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

31 ago 2020 às 11:14
Crédito: Uefa sorteou 3ª fase eliminatória da Liga dos Campeões nesta segunda-feira (Divulgação
A Uefa sorteou os confrontos da terceira fase de eliminatória da Liga dos Campeões 2020/2021 nesta segunda-feira. Os confrontos serão realizados em partidas únicas entre os dias 15 e 16 de setembro e marca o retorno do técnico Jorge Jesus com o Benfica a principal competição de clubes da Europa.Os times que vencerem e passarem de fase, irão jogar novos confrontos de playoffs em partidas de ida e volta com o sonho de entrarem na fase de grupos da Liga dos Campeões. No entanto, a equipe que cair nesta terceira fase de eliminatória irá disputar a Liga Europa da próxima temporada.
Veja os confrontos:Ferencvaros x Dínamo ZagrebQarabag x MoldeOmonia Nicosia x Estrela VermelhaPAOK x BenficaMaccabi Tel-Aviv x Dínamo BrestGent x Rapid ViennaAZ x Dínamo KievYoung Boys x Midtjylland

