Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Benfica, de Jorge Jesus, é derrotado em casa para o Braga pelo Português

Equipe comandada pelo Mister perdeu a oportunidade de diminuir
a vantagem de quatro pontos do Sporting, líder do campeonato...
Publicado em 08 de Novembro de 2020 às 19:07

Crédito: Divulgação/Braga
O Benfica tropeçou em casa pelo Campeonato Português. A equipe comandada por Jorge Jesus foi derrotada para o Braga, de Carlos Carvalhal, por 3 a 2. Seferovic marcou duas vezes para os mandantes, enquanto Medeiros, Moura, com dois gols, garantiram o triunfo dos visitantes.DESCONCENTROU?Mesmo em casa, o Benfica não fazia uma boa partida. Aos 38 minutos do primeiro tempo, Medeiros abriu o placar com um belo chute de fora da área. Aos cinco minutos da segunda etapa, Moura recebeu uma bela bola de Elmusrati e completou para o fundo das redes. Aos 19, Moura aproveitou falha feia da zaga para marcar o seu segundo na partida.
COM VONTADESeferovic entrou no intervalo. O atacante marcou os dois gols do Benfica. O primeiro aproveitando cruzamento de Rafa Silva, aos 23 minutos do segundo tempo. Aos 42, após bela jogada de Grimaldo, completou para o fundo das redes.
PONTOS PERDIDOSCom a derrota, o Benfica desperdiçou a chance de encostar no Sporting, líder do Campeonato Português. O Braga, por outro lado, igualou a pontuação da equipe de Jorge Jesus.

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados