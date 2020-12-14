Benfica de Jesus encara Arsenal nas eliminatórias da Liga Europa

A Liga Europa sorteou os confrontos da fase de 16 avos-de-final nesta segunda-feira. O principal confronto é entre o Arsenal contra o Benfica de Jorge Jesus, sendo a primeira partida disputada em Lisboa, enquanto a volta será em Londres. O Manchester United encara a Real Sociedad, atual líder do Campeonato Espanhol.
A fase de 16 avos-de-final irá iniciar no dia 18 de fevereiro, enquanto os confrontos de volta serão realizados no dia 25 de fevereiro. Já no dia 26 de fevereiro, haverá sorteio para conhecer os duelos das oitavas de final. A partida decisiva será jogada em 26 de maio, em Gdansk, na Polônia.
Confira os confrontos:Tottenham x WolfsbergerClub Brugge x Dinamo KievManchester United x Real SociedadArsenal x BenficaMilan x Estrela VermelhaRangers x AntwerpLeicester x Slavia PragaVillarreal x RB SalzburgRoma x BragaDinamo Zagreb x KrasnodarBayer Leverkusen x Young BoysHoffenheim x MoldeNapoli x GranadaShakhtar Donetsk x Maccabi Tel-AvivAjax x LillePSV x Olympiacos