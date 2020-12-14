futebol

Benfica de Jesus encara Arsenal nas eliminatórias da Liga Europa

Além do confronto entre ingleses e portugueses, United pega Real Sociedad, enquanto Tottenham tem duelo favorável. Partidas de ida e volta irão acontecer em fevereiro...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

14 dez 2020 às 09:33

Publicado em 14 de Dezembro de 2020 às 09:33

Crédito: Divulgação/UEFA
A Liga Europa sorteou os confrontos da fase de 16 avos-de-final nesta segunda-feira. O principal confronto é entre o Arsenal contra o Benfica de Jorge Jesus, sendo a primeira partida disputada em Lisboa, enquanto a volta será em Londres. O Manchester United encara a Real Sociedad, atual líder do Campeonato Espanhol.
A fase de 16 avos-de-final irá iniciar no dia 18 de fevereiro, enquanto os confrontos de volta serão realizados no dia 25 de fevereiro. Já no dia 26 de fevereiro, haverá sorteio para conhecer os duelos das oitavas de final. A partida decisiva será jogada em 26 de maio, em Gdansk, na Polônia.
Confira os confrontos:Tottenham x Wolfsberger​Club Brugge x Dinamo KievManchester United x Real SociedadArsenal x BenficaMilan x Estrela VermelhaRangers x AntwerpLeicester x Slavia PragaVillarreal x RB SalzburgRoma x BragaDinamo Zagreb x Krasnodar​Bayer Leverkusen x Young BoysHoffenheim x MoldeNapoli x GranadaShakhtar Donetsk x Maccabi Tel-AvivAjax x LillePSV x Olympiacos

