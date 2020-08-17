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futebol

Benfica de Jesus encara amistoso contra o Estoril neste sábado

Rival português será o primeiro de seis desafios que Jorge Jesus quer para a equipe antes de duelo pela Liga dos Campeões. Técnico quer ver comportamento do elenco...
LanceNet

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Publicado em 

17 ago 2020 às 10:46

Publicado em 17 de Agosto de 2020 às 10:46

Crédito: Divulgação / Benfica / Site oficial
O Benfica de Jorge Jesus já começou sua preparação para a próxima temporada e irá enfrentar o Estoril no sábado em um amistoso para os atletas pegarem ritmo de jogo. Será o primeiro de seis confrontos desta pré-temporada, mas as outras cinco equipes ainda não foram reveladas. O rival desta semana fez um bom campeonato na segunda divisão portuguesa e chegou na 4ª colocação.
No último sábado, o time principal das Águias fez um jogo-treino contra a equipe B e sub-23 e aplicou uma goleada por 4 a 0. O destaque ficou para os brasileiros que chegaram recentemente: Everton Cebolinha e Pedrinho, cada um com um gol marcado. Luca Waldschmidt e Chiquinho completaram o placar.
No dia 15 ou 16 de setembro, ainda sem definição, o Benfica irá jogar partida eliminatória para se classificar à fase de grupos da Liga dos Campeões. Os amistosos servirão para Jesus observar quem deve ser aproveitado no elenco e ver como o plantel se comporta diante dos desafios mais próximos de jogos oficiais.

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