Benfica busca recomeço no Português para brigar por título com Porto

O Benfica retorna ao Campeonato Português e recebe o Tondela para se manter na briga pelo título da competição. O confronto que marca o regresso do time da Luz aos gramados acontece nesta quinta-feira, às 15h15 (horário de Brasília). Enquanto as Águias sonham com a liderança, os visitantes buscam somar pontos para ficarem distantes da zona do rebaixamento.
O Benfica tenta ter um reinício diferente de como estava sendo o desempenho e os resultados da equipe antes da paralisação do torneio por conta do coronavírus. Das últimas cinco partidas válidas pelo Português, o time só venceu apenas um confronto, mas mesmo assim está apenas um ponto atrás do rival Porto.
No primeiro turno, as Águias tiveram um confronto difícil e conseguiram os três pontos com uma vitória mínima contra o Tondela. Para vencer, os mandantes contam com o melhor ataque e defesa da competição, além do artilheiro, o brasileiro Carlos Vinícius, autor de 15 gols até o momento. A equipe também tem o melhor assistente, Pizzi, com oito passes decisivos na temporada.
Os visitantes terão a ingrata missão de jogar em um dos terrenos mais difíceis do país, o Estádio da Luz, eleito pela “France Football” como um dos locais mais quentes para se jogar. No entanto, o Tondela espera que a ausência dos torcedores possa fazer diferença, como tem se mostrado no Campeonato Alemão, com o objetivo de conseguir um resultado bom.E MAIS:La Liga planeja show para televisão na volta do futebolBorussia Dortmund deve mudar treinador na próxima temporadaChelsea busca a contratação de Aubameyang, do ArsenalGiroud diz que ficou no Chelsea porque era o que Deus queriaAuxiliar do Bayer Leverkusen compara Kai Havertz a Zidane E MAIS: