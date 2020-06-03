Benfica busca recomeço no Português para brigar por título com Porto

Crédito: Benfica busca melhores resultados no regresso do Campeonato Português (Divulgação/slbenfica.pt

O Benfica retorna ao Campeonato Português e recebe o Tondela para se manter na briga pelo título da competição. O confronto que marca o regresso do time da Luz aos gramados acontece nesta quinta-feira, às 15h15 (horário de Brasília). Enquanto as Águias sonham com a liderança, os visitantes buscam somar pontos para ficarem distantes da zona do rebaixamento.

O Benfica tenta ter um reinício diferente de como estava sendo o desempenho e os resultados da equipe antes da paralisação do torneio por conta do coronavírus. Das últimas cinco partidas válidas pelo Português, o time só venceu apenas um confronto, mas mesmo assim está apenas um ponto atrás do rival Porto.

No primeiro turno, as Águias tiveram um confronto difícil e conseguiram os três pontos com uma vitória mínima contra o Tondela. Para vencer, os mandantes contam com o melhor ataque e defesa da competição, além do artilheiro, o brasileiro Carlos Vinícius, autor de 15 gols até o momento. A equipe também tem o melhor assistente, Pizzi, com oito passes decisivos na temporada.