Benfica atinge limite do Fair Play Financeiro da UEFA

Nesta quarta-feira, o Benfica enviou o relatório de contas, relativo a temporada 2019/2020, à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM). Os gastos com pessoal e receitas operacionais da SAD do clube português atingiram 69% dos gastos, ficando no limite dos 70% do Fair Play Financeiros da UEFA.
No documento, a SAD encarnada faz o balanço financeiro da temporada que agora terminou, com os lucros a crescerem quase 50 por, para 42 milhões de euros, neste que é o sétimo ano consecutivo com resultados positivos.
Em nota, o Benfica explica que os custos com o pessoal atingiram os 85,66 milhões de euros, uma pequena descida face aos 88,253 milhões da época 2018/19. Na última temporada, o gasto tinha sido fixado nos 60%.