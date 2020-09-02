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futebol

Benfica acerta contratação de Darwin Núñez por cinco anos

Ex-atacante do Almería chega nesta tarde em Lisboa após se despedir dos companheiros do clube espanhol. Jorge Jesus ainda quer outro atacante no elenco e tem três opções...

Publicado em 02 de Setembro de 2020 às 09:51

LanceNet

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Publicado em 

02 set 2020 às 09:51
Crédito: Divulgação/Almería
O Benfica acertou a contratação do atacante Darwin Núñez, do Almería.. O jogador de 21 anos disse em entrevista para a rádio “Cadena SER” que assinou um contrato por cinco temporadas com o clube português. O valor da transferência foi fechado por 24 milhões de euros (R$ 154 milhões) e o clube espanhol ficou com uma porcentagem em caso de venda no futuro.
O técnico Jorge Jesus cobrava mais agilidade dos Encarnados no mercado, principalmente para o setor ofensivo, pois o comandante gostaria de ter mais dois nomes. Núñez chega com grande expectativa após ter marcado 16 gols e ter dado duas assistência em 30 partidas da segunda divisão espanhola na última temporada.
No entanto, as buscas por um atacante não pararam e o Benfica segue com três opções no radar: Carlos Fernández, do Sevilla, Luis Suárez, do Watford, mas que atuou pelo Zaragona na última época, e Niang, do Rennes. Além disso, Rúben Semedo é especulado para ser mais um reforço do sistema defensivo.

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