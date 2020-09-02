Benfica acerta contratação de Darwin Núñez por cinco anos

Crédito: Divulgação/Almería

O Benfica acertou a contratação do atacante Darwin Núñez, do Almería.. O jogador de 21 anos disse em entrevista para a rádio “Cadena SER” que assinou um contrato por cinco temporadas com o clube português. O valor da transferência foi fechado por 24 milhões de euros (R$ 154 milhões) e o clube espanhol ficou com uma porcentagem em caso de venda no futuro.

O técnico Jorge Jesus cobrava mais agilidade dos Encarnados no mercado, principalmente para o setor ofensivo, pois o comandante gostaria de ter mais dois nomes. Núñez chega com grande expectativa após ter marcado 16 gols e ter dado duas assistência em 30 partidas da segunda divisão espanhola na última temporada.