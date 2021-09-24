Benevenuto fala sobre instabilidade do Fortaleza no Brasileirão

Crédito: Fortaleza perdeu contato com as vitórias no Brasileirão (Divulgação/Fortaleza

Garantido na semifinal da Copa do Brasil, o Fortaleza passa por um momento de oscilação na disputa do Campeonato Brasileiro.

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Sem vencer nos últimos seis compromissos, o time de Pablo Vojvoda atravessa uma fase instável e o zagueiro Benevenuto analisa a situação do time no torneio.

‘Todas as equipes vão passar por essa fase. Fizemos um excelente primeiro turno, com bons jogos. Acredito que estamos jogando bem nesses últimos jogos, mas os resultados não estão acontecendo. Nós devemos valorizar nosso desempenho também dentro de campo. O resultado não veio, mas estamos mantendo um padrão de jogo que o treinador vem passando para gente’, declarou na coletiva.

Apesar da fase instável, o Fortaleza conseguiu permanecer no G-4 do Campeonato Brasileiro, onde fica na 4ª posição, com 33 pontos.

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