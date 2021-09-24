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futebol

Benevenuto fala sobre instabilidade do Fortaleza no Brasileirão

Tricolor não venceu nos últimos seis jogos e precisa reagir no duelo contra o Sport, fora de casa...

Publicado em 24 de Setembro de 2021 às 15:55

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

24 set 2021 às 15:55
Crédito: Fortaleza perdeu contato com as vitórias no Brasileirão (Divulgação/Fortaleza
Garantido na semifinal da Copa do Brasil, o Fortaleza passa por um momento de oscilação na disputa do Campeonato Brasileiro.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Sem vencer nos últimos seis compromissos, o time de Pablo Vojvoda atravessa uma fase instável e o zagueiro Benevenuto analisa a situação do time no torneio.
‘Todas as equipes vão passar por essa fase. Fizemos um excelente primeiro turno, com bons jogos. Acredito que estamos jogando bem nesses últimos jogos, mas os resultados não estão acontecendo. Nós devemos valorizar nosso desempenho também dentro de campo. O resultado não veio, mas estamos mantendo um padrão de jogo que o treinador vem passando para gente’, declarou na coletiva.
Apesar da fase instável, o Fortaleza conseguiu permanecer no G-4 do Campeonato Brasileiro, onde fica na 4ª posição, com 33 pontos.
Calendário
O próximo jogo do Fortaleza é no fim de semana, quando mede forças diante do Sport, na Ilha do Retiro.

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