Benevenuto dedica vitória do Botafogo a Autuori: 'O presente dele foi a classificação'

O Botafogo está garantido na quarta fase da Copa do Brasil. Um dos protagonistas da partida e autor do primeiro gol na vitória por 2 a 1 sobre o Paraná, na Vila Capanema, nesta quarta-feira, Marcelo Benevenuto comemorou a vaga após o apito final.
- A média de idade da equipe é muito baixa, mas são jogadores também com experiência nessa Copa do Brasil. Acho que foi importante essa vitória para dar moral para a gente no decorrer do campeonato. A gente fica feliz, gente soube sofrer no decorrer do jogo e sair classificado - afirmou.
O zagueiro dedicou a vaga a Paulo Autuori, treinador do Botafogo. O camisa 14 afirmou que a equipe, aos poucos, vai desenvolvendo o estilo do comandante, que completou 64 anos nessa semana.
- A equipe está a cara do Autuori. O professor soube montar bem a equipe, ele estuda bem os adversários, escala nossa equipe conforme o adversário e monta o time dele, isso é muito importante também. Dar parabéns ao professor. O presente para ele agora a classificação - comemorou.