futebol

Benevento x Milan; saiba onde assistir e prováveis escalações

Milan terá reencontro com Filippo Inzaghi, mas equipe de Stefano Pioli quer manter bom momento no Campeonato Italiano, mas encara um indigesto time do Benevento...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

02 jan 2021 às 15:27

Publicado em 02 de Janeiro de 2021 às 15:27

Crédito: Milan vive ótimo momento coletivo no Campeonato Italiano (Marco BERTORELLO / AFP
O Milan, líder do Campeonato Italiano, viaja para encarar o Benevento pela 15ª rodada do Calcio neste domingo, às 14h (horário de Brasília). O clube rossonero terá um reencontro fora de campo com Filippo Inzaghi, técnico da equipe mandante e um dos maiores ídolos da história do time de Milão. Apesar do carinho entre as partes, cada um busca os três pontos visando seus objetivos na competição.Objetivos para 2021
- Vamos nos encontrar com uma equipe que joga bem, é bem treinada e está em boas condições. Vai ser complicado, mas temos que começar o ano bem. Precisamos continuar melhorando e crescendo. Na minha cabeça, o micro objetivo é o Benevento. 2020 foi positivo graças a todos os fatores. Precisamos pensar sobre o que fazer entre agora e o final da temporada, não sobre o que fizemos - explicou Stefano Pioli, técnico do Milan.
> Veja a tabela do Campeonato Italiano
Indigesto
O Benevento acabou de subir para a primeira divisão, mas faz um bom início de torneio e ocupa o meio da tabela. A equipe de Inzaghi também costuma dar bastante trabalho para times do pelotão da frente e já empatou com a Lazio e Juventus, além de vender cara uma derrota para o Napoli. No entanto, o Milan segue invicto no Campeonato Italiano e sonha manter o ritmo de 2020.
FICHA TÉCNICA:Benevento x Milan
Data e horário: 3/1/2021, às 14h (de Brasília)Local: Municipal Stadium Ciro Vigorito, em Benevento (ITA)Onde assistir: Band e Sportv
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:BENEVENTO (Técnico: Filippo Inzaghi)Montipo; Letizia, Tula, Glik e Barba; Schiattarella, Ionita e Improta; Insigne e Caprari; Lapadula.
Desfalques: Luca Caldirola and Massimo Volta (machucados).
MILAN (Técnico: Stefano Pioli)Donnarumma; Calabria, Kalulu, Romagnoli e Hernandez; Tonali e Krunic; Brahim Diaz, Calhanoglu e Rebic; Rafael Leão.
Desfalques: Ibrahimovic, Samu Castillejo, Matteo Gabbia, Ismael Bennacer e Alexis Saelemaekers (machucados).

Tópicos Relacionados

Recomendado para você

Imagem de destaque
Ferraço, Pazolini e Helder: o que a política separou, a fé unirá
Imagem de destaque
E tudo pode se acabar de novo em uma triste pizza
Imagem de destaque
Empresário vai a júri no ES por morte de esposa em acidente de lancha

