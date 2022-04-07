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futebol

Bene Lima assume o comando do Jiangxi Beidamen, clube da China

Após 22 anos como preparador físico, o brasileiro assume seu primeiro clube como treinador; o contrato é de uma temporada...

Publicado em 07 de Abril de 2022 às 10:41

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

07 abr 2022 às 10:41
O brasileiro Bene Lima é o novo treinador do Jiangxi Beidamen, da China. O contrato é de uma temporada, podendo ser estendido por mais uma e a missão do profissional será levar a equipe à elite do futebol do país. A transição entre a preparação física e a nova função se deve fundamentalmente à ação do empresário Rodrigo Melo, que negociou com o clube chinês a chegada de Bene para o cargo de treinador. > Guardiola é o sonho da CBF para substituir Tite na Seleção Brasileira, diz jornal espanhol
- Vinha me preparando ao longo dos anos, trabalhando com vários treinadores. Fui me qualificar, tirar as licenças da CBF e após 22 anos como preparador físico e algumas experiências como auxiliar, me senti pronto para assumir o comando de um time - disse Bene.
Nas últimas temporadas, Bene esteve no Daegu, um dos principais clubes da Coreia do Sul. Chegou para chefiar a preparação física e saiu como auxiliar técnico. O paulista deve desembarcar na China no próximo dia 20 e iniciar os trabalhos em campo após cumprir a quarentena. Bene se mostra extremamente animado com a nova etapa em sua carreira.
- A motivação é total. Há algum tempo aguardo esse momento e finalmente terei a oportunidade de mostrar o meu potencial como treinador. Sei qual é a dimensão dessa responsabilidade e tenho certeza que irei corresponder à todas as expectativas - finalizou.
Crédito: BeneLimaéonovotreinadordoJiangxiBeidamen(Foto:Divulgação

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