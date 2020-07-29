Ben Chilwell deve procurar Leicester para acertar saída ao Chelsea

Crédito: Ben Chilwell é um dos principais destaques do Leicester (Adrian Dennis/AFP

O lateral esquerdo Ben Chilwell planeja conversar com o Leicester e expressar o desejo de vestir a camisa do Chelsea na próxima temporada. De acordo com o “Daily Mirror”, o ala pretende fazer assinar um contrato de longa duração com a equipe londrina apesar de possuir contrato com os Foxes até 2024.

A expectativa do Leicester era se classificar para a Liga dos Campeões para argumentar a favor da permanência do jovem de 23 anos no elenco, mas o time de Brendan Rodgers falhou na missão e crescem os rumores sobre uma possível saída.