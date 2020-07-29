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futebol

Ben Chilwell deve procurar Leicester para acertar saída ao Chelsea

Lateral esquerdo quer jogar Liga dos Campeões pela equipe londrina após insucesso dos Foxes na reta final do Campeonato Inglês. Transferência não deve ser fácil...

Publicado em 29 de Julho de 2020 às 11:56

LanceNet

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Publicado em 

29 jul 2020 às 11:56
Crédito: Ben Chilwell é um dos principais destaques do Leicester (Adrian Dennis/AFP
O lateral esquerdo Ben Chilwell planeja conversar com o Leicester e expressar o desejo de vestir a camisa do Chelsea na próxima temporada. De acordo com o “Daily Mirror”, o ala pretende fazer assinar um contrato de longa duração com a equipe londrina apesar de possuir contrato com os Foxes até 2024.
A expectativa do Leicester era se classificar para a Liga dos Campeões para argumentar a favor da permanência do jovem de 23 anos no elenco, mas o time de Brendan Rodgers falhou na missão e crescem os rumores sobre uma possível saída.
Os Foxes não devem facilitar a transferência de Chilwell, pois o comandante do clube o vê como peça chave no plantel para o próximo ano em que terá Liga Europa, além de todas as competições nacionais. O lateral não participou das últimas cinco partidas do Leicester pela Premier League por conta de lesão.

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