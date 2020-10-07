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Ben Arfa está próximo de ser anunciado como reforço do Bordeaux

Meio-campista não joga desde que deixou o Valladolid no final da última temporada. Pelo clube espanhol, francês só participou de cinco partidas e irá assinar por um ano...
LanceNet

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Publicado em 

07 out 2020 às 10:11

Publicado em 07 de Outubro de 2020 às 10:11

Crédito: Ben Arfa irá jogar pelo seu 6º clube da Ligue 1 (AFP
Sem clube desde que deixou o Valladolid, o meio-campista Ben-Arfa vai assinar contrato nas próximas horas para jogar pelo Bordeaux nesta temporada, segundo a imprensa francesa. O acordo será por um ano com a opção de renovar por mais uma época. Na última passagem pelo futebol espanhol, o atleta só participou de cinco jogos.
Este será o primeiro reforço do Bordeaux nesta temporada após diversas críticas pela falta de movimentação na janela de transferências. O denominador comum entre clube e jogador foi encontrado em reunião na noite da última terça-feira e o anúncio deve acontecer em breve.
Este será o sexto clube de Ben-Arfa no Campeonato Francês, uma vez que o veterano já teve passagens por Lyon, Olympique de Marseille, Nice, PSG e Rennes. Mesmo aos 33 anos, sua qualidade já havia sido elogiada pelo técnico Jean-Louis Gasset.

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