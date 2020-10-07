Ben Arfa está próximo de ser anunciado como reforço do Bordeaux

Crédito: Ben Arfa irá jogar pelo seu 6º clube da Ligue 1 (AFP

Sem clube desde que deixou o Valladolid, o meio-campista Ben-Arfa vai assinar contrato nas próximas horas para jogar pelo Bordeaux nesta temporada, segundo a imprensa francesa. O acordo será por um ano com a opção de renovar por mais uma época. Na última passagem pelo futebol espanhol, o atleta só participou de cinco jogos.

Este será o primeiro reforço do Bordeaux nesta temporada após diversas críticas pela falta de movimentação na janela de transferências. O denominador comum entre clube e jogador foi encontrado em reunião na noite da última terça-feira e o anúncio deve acontecer em breve.