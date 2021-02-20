Bem no São Paulo, Gonzalo Carneiro se lesiona e perde oportunidade

Crédito: Rubens Chiri/ saopaulofc.net

O atacante Gonzalo Carneiro foi o titular na partida contra o Palmeiras, nesta sexta-feira (19), no Morumbi, que terminou em 1 a 1. Porém, aos 8 minutos de jogo, o atacante se contundiu após disputar uma bola pelo alto com o zagueiro palmeirense Luan. O atleta deixou a partida com dores nas costas. Veja a situação do São Paulo no Campeonato Brasileiro com a briga pelo G4!

A informação sobre a lesão, a princípio, tranquiliza o torcedor, já que o atacante somente sentiu dores e só passará por exames caso essas persistam durante este sábado (20). Entretanto, para Carneiro, perder a chance de mostrar serviço durante a boa fase que vive, certamente é um prejuízo enorme.

O atacante ganhou apoio de torcedores e do treinador Marcos Vizolli após sair do banco e influenciar positivamente o jogo contra o Ceará. Na partida seguinte, contra o Grêmio, o jogador ganhou uma chance de ser titular, pois Pablo estava suspenso, e também mostrou serviço, ganhando muitos elogios.Sendo um jogador de 1,94m, com força física, mas também velocidade e sendo um atleta que, além de conseguir ser o atacante de referência, sai da área para participar da criação, Carneiro foi chamado de 'único' por Vizolli, que confessou estar torcendo para a renovação de contrato do uruguaio.

No Choque-Rei, Gonzalo Carneiro tomou de vez a vaga de Pablo, que agora sem estar suspenso, ficou no banco. Entretanto, em sua oportunidade de ouro, o atacante sentiu dores após a pancada que levou numa disputa pelo alto e deixou a partida.

Essa não é a primeira vez que Carneiro perde oportunidades em momentos de alta. Em março de 2019, após partida também contra o Palmeiras, o uruguaio foi pego no doping, uma vez que foi flagrado por doping e suspenso por mais de um ano.

De volta à equipe na temporada 2020/21, o centroavante tinha o reencontro com o Palmeiras como chance de ouro para se firmar como atacante titular da equipe, ao lado de Luciano.

Porém, Carneiro deve, ao que tudo indica, já estar apto para o próximo jogo, pois, segundo a informação da repórter Gabriela Ribeiro, da Rede Globo, o as dores não parecem ser nada mais sério e o jogador só passará por exames se as dores persistirem.